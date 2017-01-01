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Kaymakam Çiçekli'den hasta ziyareti



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, 1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle hastaları ziyaret etti.

Atıf Çiçekli, beraberindeki Edremit Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yavuz Pazarbaşı ve Edremit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nevzat Kazanç ile Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti. Burada Hastane Yöneticisi Uzman Dr. Ümit Haluk İliklerden tarafından karşılanan Atıf Çiçekli, Onkoloji Servisinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek çiçek verdi. Hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinleyen Çiçekli, doktorlardan da hastalarla ilgili bilgiler aldı.

1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle böyle bir ziyaret gerçekleştirdiklerini dile getiren Çiçekli, "Tedavi gören vatandaşlarımızı yalnız bırakmayarak destek veriyoruz. Kanser hastalığı, kalp ve damar hastalıklarının neden olduğu ölümlerin ardından dünyada ikinci sırada yer almaktadır. Bu hastalık, aynı zamanda yüksek moral isteyen bir hastalıktır. Biz de zaman zaman hastalarımızı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak moral veriyoruz" dedi.

(MSA-Y)



06.04.2017 15:03:23 TSI

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