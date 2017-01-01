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Giresun lalelerle renklendi



(Fotoğraflı)



GİRESUN (İHA) - Giresun Belediyesi'nin başta Atatürk Meydanı olmak üzere park ve bahçelere ektiği laleler, rengarenk görüntüleriyle çevreye güzellik katıyor.

Giresun Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri park ve bahçelere laleler ekti. Lalelerle ile çeşitli figürler oluşturulurken, lalelerin oluşturduğu renk cümbüşü dikkat çekti. Özellikle Atatürk Meydanı'nda lalelerle ayrı bir güzellik oluşturuldu. Meydana gelenler sahil kenarında ve parkın içerisinde yürürken, cep telefonlarıyla laleleri fotoğraf karelerine taşıdı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden alınan bilgide ise Giresun'u renk cümbüşüne çeviren yaklaşık 20 bin lalenin toprakla buluşturulduğu belirtildi.

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06.04.2017 15:04:11 TSI

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