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Haliliye'de halk günü toplantısı 7 Nisanda yapılacak



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediyesinin Nisan ayı Halk Günü toplantısı 7 Nisan 2017 Cuma günü gerçekleştirilecek.

Hayata geçirilen Halk Günü toplantısı kapsamında, vatandaşlar Başkan Fevzi Demirkol'a veya başkan yardımcılarıyla bire bir görüşerek taleplerini iletebilecek. Uygulama kapsamında her ayın ilk Cuma günü yapılan toplantı, Nisan ayının ilk cuması olan 7 Nisan saat 14.00'da Haliliye Belediyesi Ek Hizmet Binasında yapılacak.

Toplantıda belediye birim müdürleri ve sorumluları da hazır bulunacak ve taleplerin çözümü noktasında çalışmalar yapacak.

(Şİ-AOA-Y)



06.04.2017 15:05:13 TSI

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