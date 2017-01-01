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YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
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Adana Jandarma Bölge Komutanı deprem bölgesinde

06 Nisan 2017 Perşembe, 14:57
Adana Jandarma Bölge Komutanı deprem bölgesinde
Adana Jandarma Bölge Komutanı deprem bölgesinde

(Fotoğraflı)

Fahrettin Çelik
ADIYAMAN (İHA) - Adana Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş Adıyaman'da çeşitli inceleme ve temaslarda bulundu.
Adana Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş beraberinde Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ecan Atasoy ile birlikte Adıyaman'da ki birlikleri denetleyerek, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.
Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Adıyaman Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı, Gölbaşı, Kahta ve Samsat İlçe Jandarma Komutanlığını denetledi. Daha sonra Samsat ilçesinde deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Adana Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, burada hükumet binası bahçesinde bulunan mobil koordinasyon merkezinde Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım ile görüştü. Adana Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş Kaymakam Yıldırım'dan deprem ve sonrasında yaşanan gelişmeler hakkında bilgiler aldı.
Tümgeneral İlbaş, "Samsat ilçesinde meydana gelen depremden dolayı hepimiz gerçekten çok üzüldük. Ülkemizin her hangi bir yerinde vatandaşlarımızın sıkıntısı millet olarak hepimizin sıkıntısıdır. Bütün Samsat halkı ve milletimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.
Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım ise Adana Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş'ın Samsat ilçesine yaptıkları ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, Samsat ilçesinde meydana gelen depremde güvenlik güçlerinin de olağan üstü bir gayret sarf ettiklerini belirtti.
Kaymakam Yıldırım, "Devletin bütün birimleri ile deprem günündü tek vücut olduk. Hep beraber ipi göğüsledik ve vatandaşlarımızın mağduriyetinin en aza çekilmesi için herkes üzerine düşen görevi layığı ile yerine getirdi. Allah milletimize bir daha böyle sıkıntılar yaşatmasın" dedi.
(FÇ-AHM)

06.04.2017 15:05:21 TSI
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