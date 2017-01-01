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Başkan Çakıroğlu ulaştırma odasını arsa sahibi yaptı



(Fotoğraflı)



Murat Yalçın

MUĞLA (İHA) - Seydikemer Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Mehmet Hadi Çakıroğlu, üzerine hizmet binası yapılmak üzere arsa satın aldı.

3 yıl gibi kısa bir sürede Odayı arsa sahibi yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Başkan Çakıroğlu, kısa süre içinde Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odasını oda binasına kavuşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Üyelerin katkıları ve yönetim kurulu ile personelimizin fedakârca çalışmaları neticesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde 447 m2 arsayı hiç bir kişi veya kurumdan borç almadan Odaya kazandırdıklarını ifade eden Seydikemer Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Mehmet Hadi Çakıroğlu "Odamıza ve tüm üyelerimize hayırlı, uğurlu olsun. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Birlik Başkanımız Sn. Şükrü Ayyıldız'a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Üç yıldan daha az bir sürede bunu başarmış olmak bizi gelecek için daha da ümitlendiriyor. Üyelerimizin de desteğiyle inşallah odamıza yakışır bir hizmet binasını yapmayı Allah bize nasip eder" dedi.

(MY-İK)



06.04.2017 15:07:09 TSI

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