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Susuz'da trafik bilincinin kazandırılması eğitimi



(Fotoğraflı)



KARS (İHA) - Kars'ın Susuz İlçesinde okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik 'Trafik Bilincinin Kazandırılması' eğitimi verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜSEKON tarafından düzenlenen eğitimde görevlendirilen Trafik Eğitimcisi Ömer Terim ve Tahsin Kirzioğlu, öğrencilere trafik eğitimi verdi.

Susuz Halk Eğitimi Merkezi Salonunda düzenlenen eğitimde ilkokul ve okul öncesi öğrencilerine yönelik olarak trafik ne yapmaları gerektiği anlatıldı. Slayt gösterisi eşliğinde verilen eğitimde öğrencilerin soruları da cevaplandırıldı.

Düzenlenen eğitim sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Yahşi öğrencilere katılım belgesi verdi.

(IÇ-Y)



06.04.2017 15:06:26 TSI

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