Vali Çiçek, Ortaca'da şehit yakınları ve gazilerle buluştu

Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - Muğla Valisi Amir Çiçek, Muğla Valiliği, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğünün ortaklaşa hazırladığı "Şehidim, Gazim Üzülme Emanetin Bizimle" projesi kapsamında Ortaca Acarlar Düğün Salonunda şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Programa, Muğla Valisi Amir Çiçek'in yanı sıra, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Ortaca Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Evren Kaplan, Ortaca İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Evren Ekmekçi, Ortaca İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan, Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürü Burhan Şahin, Ortaca, Köyceğiz ve Dalaman ilçelerinde yaşayan şehit yakınları, gaziler, polis ve askerler katıldı.

Vali Çiçek Ortaca, Köyceğiz ve Dalaman ilçelerinde yaşayan şehit yakınları, gaziler, polis ve askerlerin bulunduğu masaları tek tek gezip onlarla bir süre sohbet. Programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve hatim duası edildi.

Projenin, Vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin istikbali ve istiklali, bayrağın dalgalanması ve devletin bekası için kanlarını akıtmış şehitlerin ve gazilerin emanetleri olan yakınlarıyla her an beraber olmak için hayata geçirildiğini vurgulayan Vali Çiçek; "Bizler devletin görevlileri olarak her zaman sizlerin yanınızdayız. Hizmette sizlere öncelik var. İşe yerleşmede, çocukların okumasında, ulaşımda, ev sahibi olunmasında ve aklınıza gelen diğer konularda devletin imkânları sizler için var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölünmez, ilelebet payidar kalacaktır ve Mehmet Akif Ersoy'un söylediği son ocak sönünceye kadar bu vatan bu millet yaşayacaktır. Rengini Şehidimizin ve gazimizin kanından alan bağımsızlığımızın sembolü olan ay yıldızlı bayrağımız devamlı dalgalanacaktır" dedi.

06.04.2017 15:07:34 TSI

