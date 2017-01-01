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AK Parti'li Tayyar Trabzon Şehir Müzesi'ni gezdi



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TRABZON (İHA) - AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Trabzon Şehir Müzesi'ni gezdi. Tayyar, gezisi sırasında, "2010-2011 şampiyonluğu da oraya yazılmış. Açıkçası içim burkuldu. Keşke imkanım olsaydı da Ankara'dan gelirken sizin şampiyonluk kupanızı da beraber getirebilseydim" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Milli Türk Talebe Birliği Trabzon Şubesi ve Birlik Vakfı tarafından düzenlenen, AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın konuşmacı olarak katıldığı "Tarihi, Siyasi ve Hukuki Yönleri ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" konulu konferans, Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Ayşe Sula Köseoğlu ve Salih Cora'nın yanı sıra kamu kurumları ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş konferansı ilgi ile takip etti. Konferansta konuşan Milletvekili Tayyar, "Trabzon Şehir Müzesi'ni gezdim. Orada Trabzonspor'un başarıları anlatılıyor. 7 kupadan söz ediliyor. 2010-2011 şampiyonluğu da oraya yazılmış. Açıkçası içim burkuldu. Keşke imkânım olsaydı da Ankara'dan gelirken sizin şampiyonluk kupanızı da beraber getirebilseydim. İnşallah bir gün o da nasip olur. 'Muhtar bile olamaz' dedikleri kişi cumhurbaşkanı oldu. İnşallah sizde o kupayı alacaksınız' diye dua etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Konferansta Türkiye'nin yönetim sistemi ve yaşanan olumsuzluklar üzerine ayrıntılı açıklamalarda bulunan Tayyar, "1950'de Demokrat Parti yönetimi iktidara gelir gelmez iki temel değişiklik yapmıştır. Bunlardan birisi TSK yönetiminin değiştirilmesi ve 18 yıldır devam eden ezan yasağının kaldırılmasıydı. Nereden biliyoruz? 1960 darbesinden sonra darbeciler gazetelere verdikleri demeçlerde 'bunlar işi o kadar azıttılar ki ezan yasağını bile kaldırdılar' diyecek kadar yoldan çıktılar. Ve bu ülkede ezan yasağını kaldırmak darbe gerekçesi oldu. 60 darbesi ile yapılmak istenen neydi? İnönü'yü tekrar iktidara taşımak. Ama milleti ikna edemediler. 60-65 koalisyonlarla geçti. 65 yılında Süleyman Demirel tekrar bir sivil partinin başına gelip tek başına iktidar olduğunda, ki bana göre Demirel'in en başarılı olduğu dönemlerden biridir, 1971'de muhtıra verdiler. Sonra Türkiye 1980'e kadar bir uçtan bir uca savruldu. 1970-80 arası sürekli hükümetler kuruldu, her hükümetin ortama ömrü 9 aydır. Sonrasında askeri darbe, 12 Eylül Anayasası, 28 Şubat süreci ve günümüze kadar geldik. Peki, bizim bu gidişata artık bir yerde 'dur' dememiz gerekmiyor mu? İşte 16 Nisan'da bizim referanduma sunduğumuz sistem tarihin aslında akış yönünü tersine çevirmektedir. Yani 200 yılık makus talihi yenmektedir. Eğer biz bunu başarabilirsek, inşallah inanıyorum ki millet eliyle, devlet içi iktidar gücünü yerli ve milli eksende yeniden yapılandırma fırsatı doğmuştur" diye konuştu.

"AK Parti'de siyaset yaptığım ve burada milletvekili olduğum için bunu söylemiyorum" diyen Tayyar, "200 yıldır ilk defa milletin eline tarihi bir fırsat geçmiştir. Eğer biz bunu başarırsak Türkiye darbeleri erken seçimleri tümüyle geride bırakmış olacaktır" ifadelerini kullandı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, konferansın sonunda Tayyar'a plaket takdim ederek teşekkür etti.

(OK-Y)



06.04.2017 15:09:33 TSI

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