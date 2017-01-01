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Günde 14 bin ton atıksu arıtılacak



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MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, Soma ilçesinde günde 14 bin ton atıksu arıtma kapasitesiyle 2040 yılına kadar hizmet verecek olan atıksu arıtma tesisinin imalat çalışmalarında son noktaya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Gediz ve Bakırçay Havzası'nı eski temiz günlerine kavuşturmak adına Manisa merkez, Turgutlu, Gördes ve Soma'da atıksu arıtma tesisleri inşa ediyor. Soma ilçesinde atıksu kirliliğinin önüne geçmek için Avrupa Birliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hibe fonları ve MASKİ'nin de maliyetinin bir bölümünü karşıladığı Atıksu Arıtma Tesisinde son noktaya gelindi. MASKİ Yatırım ve İnşaat Dairesi Şube Müdürü Uğur Topkaya, MASKİ teknik personelleri ve yüklenici firma yetkilileriyle düzenlediği toplantıda tesisin son durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Betonarme imalatının tamamlandığı, mekanik imalatlarının da yüzde 90 oranında bitirildiği tesiste mayıs ayında su alımı gerçekleşecek. 8 milyon Avro bedel ile hayata geçecek tesis, 111 bin kişilik nüfusa hitap ederek günde 14 bin tonluk atıksuyu arıtacak.



"Şehrimizin bugünü ve yarını için yatırımlara devam ediyoruz"

Gediz ve Bakırçay Havzasını eski sağlıklı günlerine kavuşturacak olana atıksu arıtma tesisleri inşa etmeye devam eden MASKİ Genel Müdürlüğü, Soma ilçesindeki tesiste son noktaya geldi. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı ve Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Burak Aslay, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün liderliğinde şehrimizin bugününü ve yarını düşünerek yatırımlarımızı il genelinde sürdürüyoruz. Atıksu arıtma tesisleri sayesinde Gediz ve Bakırçay Havzalarını atıksu kirliliğinden kurtararak gelecek nesillere güzel bir miras bırakmak istiyoruz. Soma ilçemizde inşa ettiğimiz tesis ile 2025 yılına kadar günde 14 bin ton, yapılacak revizyonlar sonrasında da 2040 yılına kadar günde 19 bin ton atıksuyu arıtacağız. Bu kapsamda, tesisimizi yakın zamanda faaliyete alarak adımlarımızı hızlandırıyoruz" dedi.

(SC-Y)



06.04.2017 15:10:10 TSI

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