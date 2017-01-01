06 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Günde 14 bin ton atıksu arıtılacak

06 Nisan 2017 Perşembe, 15:02
Günde 14 bin ton atıksu arıtılacak
Günde 14 bin ton atıksu arıtılacak

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, Soma ilçesinde günde 14 bin ton atıksu arıtma kapasitesiyle 2040 yılına kadar hizmet verecek olan atıksu arıtma tesisinin imalat çalışmalarında son noktaya geldi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Gediz ve Bakırçay Havzası'nı eski temiz günlerine kavuşturmak adına Manisa merkez, Turgutlu, Gördes ve Soma'da atıksu arıtma tesisleri inşa ediyor. Soma ilçesinde atıksu kirliliğinin önüne geçmek için Avrupa Birliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hibe fonları ve MASKİ'nin de maliyetinin bir bölümünü karşıladığı Atıksu Arıtma Tesisinde son noktaya gelindi. MASKİ Yatırım ve İnşaat Dairesi Şube Müdürü Uğur Topkaya, MASKİ teknik personelleri ve yüklenici firma yetkilileriyle düzenlediği toplantıda tesisin son durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Betonarme imalatının tamamlandığı, mekanik imalatlarının da yüzde 90 oranında bitirildiği tesiste mayıs ayında su alımı gerçekleşecek. 8 milyon Avro bedel ile hayata geçecek tesis, 111 bin kişilik nüfusa hitap ederek günde 14 bin tonluk atıksuyu arıtacak.

"Şehrimizin bugünü ve yarını için yatırımlara devam ediyoruz"
Gediz ve Bakırçay Havzasını eski sağlıklı günlerine kavuşturacak olana atıksu arıtma tesisleri inşa etmeye devam eden MASKİ Genel Müdürlüğü, Soma ilçesindeki tesiste son noktaya geldi. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı ve Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Burak Aslay, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün liderliğinde şehrimizin bugününü ve yarını düşünerek yatırımlarımızı il genelinde sürdürüyoruz. Atıksu arıtma tesisleri sayesinde Gediz ve Bakırçay Havzalarını atıksu kirliliğinden kurtararak gelecek nesillere güzel bir miras bırakmak istiyoruz. Soma ilçemizde inşa ettiğimiz tesis ile 2025 yılına kadar günde 14 bin ton, yapılacak revizyonlar sonrasında da 2040 yılına kadar günde 19 bin ton atıksuyu arıtacağız. Bu kapsamda, tesisimizi yakın zamanda faaliyete alarak adımlarımızı hızlandırıyoruz" dedi.
(SC-Y)

06.04.2017 15:10:10 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

&quot;Fenerbahçe'de hatayı çabuk cezalandırabilecek oyuncular var&quot;
YEREL

"FENERBAHÇE'DE HATAYI ÇABUK CEZALANDIRABİLECEK OYUNCULAR VAR"
Başkan Şirin mutluluğa ortak oldu
YEREL

BAŞKAN ŞİRİN MUTLULUĞA ORTAK OLDU
Motocross Klübü sporcuları kendilerine ait alan istiyor
YEREL

MOTOCROSS KLÜBÜ SPORCULARI KENDİLERİNE AİT ALAN İSTİYOR
Judocu Kadir Bingöl, milli forma giyecek
YEREL

JUDOCU KADİR BİNGÖL, MİLLİ FORMA GİYECEK
AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ecertaş:
YEREL

AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI GENEL BAŞKANI ECERTAŞ:
Başkan Mersinli referandumdan emin
YEREL

BAŞKAN MERSİNLİ REFERANDUMDAN EMİN
Yunusemre'den bir hizmet daha
YEREL

YUNUSEMRE'DEN BİR HİZMET DAHA
Obeziteyle mücadelede önemli adım
YEREL

OBEZİTEYLE MÜCADELEDE ÖNEMLİ ADIM
Mezarlık bakımları için yeni traktörler alındı
YEREL

MEZARLIK BAKIMLARI İÇİN YENİ TRAKTÖRLER ALINDI
Başkan Çerçi güreşseverleri festivale davet etti
YEREL

BAŞKAN ÇERÇİ GÜREŞSEVERLERİ FESTİVALE DAVET ETTİ
Ensivri Manisa'yı Avrupa'da temsil etti
YEREL

ENSİVRİ MANİSA'YI AVRUPA'DA TEMSİL ETTİ
Manisa Ticaret Borsası
YEREL

MANİSA TİCARET BORSASI
Alaşehir'deki yatırımlar değerlendirildi
YEREL

ALAŞEHİR'DEKİ YATIRIMLAR DEĞERLENDİRİLDİ
Büyükşehirden arıcılara büyük destek
YEREL

BÜYÜKŞEHİRDEN ARICILARA BÜYÜK DESTEK
Manisa Büyükşehir'den Salihli, Kırkağaç ve Soma'da yoğun çalışma
YEREL

MANİSA BÜYÜKŞEHİR'DEN SALİHLİ, KIRKAĞAÇ VE SOMA'DA YOĞUN ÇALIŞMA
Tarihi bina hem eğitim hem sanat merkezi olacak
YEREL

TARİHİ BİNA HEM EĞİTİM HEM SANAT MERKEZİ OLACAK
Şehzadeler'de kentsel dönüşüm 2018'de başlıyor
YEREL

ŞEHZADELER'DE KENTSEL DÖNÜŞÜM 2018'DE BAŞLIYOR
Şehit ailesinden ilanlı teşekkür
YEREL

ŞEHİT AİLESİNDEN İLANLI TEŞEKKÜR
Tarihi yapı büyükşehirle can buluyor
YEREL

TARİHİ YAPI BÜYÜKŞEHİRLE CAN BULUYOR
Kula'nın 10 mahallesi sağlıklı altyapıya kavuşacak
YEREL

KULA'NIN 10 MAHALLESİ SAĞLIKLI ALTYAPIYA KAVUŞACAK
Öğrenciler kullanmadıkları eşyaları bağışladı
YEREL

ÖĞRENCİLER KULLANMADIKLARI EŞYALARI BAĞIŞLADI
Elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti
YEREL

ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN ÇİFTÇİ HAYATINI KAYBETTİ
Ölen arkadaşları anısına video çektiler
YEREL

ÖLEN ARKADAŞLARI ANISINA VİDEO ÇEKTİLER
CHP Grup Başkanvekili Özel:
YEREL

CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ÖZEL:
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en çok satan otomobil ve 4x4 modelleri
OTOMOBİL

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK SATAN OTOMOBİLLERİ!

 1
  • 2 Ünlü model çırılçıplak fotoğrafını paylaştı
  • 3 Arabasını oturma odasına park ediyor! İşte ünlü oyuncunun Beykoz'daki evi
  • 4 Mutfak pozu