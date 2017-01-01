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Ağrı'da Gemlik zeytinine yoğun ilgi



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Bursa'da ikamet eden Mustafa Bulut adlı vatandaş Gemlik ilçesinden getirdiği zeytinleri vatandaşlara satıyor.

Bursa'da ikamet eden Ahmet Bulut adlı vatandaş Gemlik'ten ticari aracıyla getirdiği havuz ve sera zeytinlerini vatandaşlara satarak zeytin ticareti yapıyor. Vatandaşların yoğun bir ilgi gösterdiğini söyleyen Bulut, sera zeytinin kilosunu 15 liraya, havuz zeytininin fiyatının ise 12 lira olduğunu belirtti. Zeytinlerinin fiyatının market fiyatlarının yarı fiyatına olduğunu vurgulayan Bulut, "Ben zeytinleri Ağrı'ya Bursa'dan kendi şahsi aracımla getiriyorum. Tabi ki de Ağrı ile Bursa birbirlerine çok uzak şehirler, benim için oldukça maliyetli oluyor. Durumu kurtarıyoruz çok şükür. Türkiye'nin batısından en doğusuna geliyorum, benim için oldukça zahmetli. Sağ olsun vatandaşlarımız zeytinleri alıyor. Zaten fiyatları da oldukça uygun. Yaklaşık 2 hafta burada kalacağım. Ben ilk geldiğimde arabanın içi kovalarla dolu zeytindi. Şuan yarılamışım, İnşallah birkaç güne kadar bunu da satarım. Zeytinlerimiz Gemlik'te yetişiyor. Direk aracısız vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz" dedi.

(AG-Y)



06.04.2017 15:11:26 TSI

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