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Köyceğiz'de polislerden minik öğrencilere ziyaret



(Fotoğraflı)



Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Atatürk İlkokulu öğrencilerini ziyaret etti.

Polis Haftası etkinlikleri kapsamında okul öncesi ve İlkokul öğrencileri ile bir araya gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri; Polislik mesleğinin tanıtılması, polise güven duygusunun artırılması, çocuk gözünde polis korkusunun önlenmesi ve temel trafik, güvenlik konularında bilgiler verdi.

Ziyarette öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Polis ekiplerinin hediye ettiği dondurmaları yiyen minik öğrenciler kendilerinin de ilerde polis olmayı istediklerini dile getirdi

(CC-MB-Y)



06.04.2017 15:12:01 TSI

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