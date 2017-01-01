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ABİGEM Yönetim Kurulu Başkanı Özakalın: "Eğitimler sonunda 6.858 girişimciye katılım belgesi verildi"



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ERZURUM (İHA) - Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) bünyesinde yaklaşık 10 yıldan bu yana faaliyetlerini sürdüren, Erzurum Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM), bir taraftan iş dünyasının en önemli ihtiyacı olan eğitim ve danışmanlık hizmetleri konusundaki taleplerini karşılıyor diğer taraftan bu alandaki başarı grafiğini hızla yükseltiyor.

Erzurum'da 22 Ekim 2008 tarihinden bu yana faaliyet gösteren ABİGEM'in, Avrupa Birliği Komisyonu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yürütülen, 'Avrupa Birliği Türkiye İş Merkezleri Ağının Yaygınlaştırılması Projesi' kapsamında kurulan bir merkez olduğunu ifade eden ABİGEM Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Erzurum ABİGEM'in, bölgedeki KOBİ'lerin potansiyellerini geliştirmelerini ve rekabet güçlerini artırmalarına yardımcı olacak profesyonel danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunan, bölgenin ekonomik kalkınmasına destek olmaya çaba gösterdiğini söyledi.

Uzman kadrosuyla hizmet veriyor

Bu amaç doğrultusunda ABİGEM'in, merkez bünyesinde tam zamanlı uzman danışman kadrosunun yanında, özel uzmanlık gerektiren konularda destek verecek yerel ve uluslararası danışman havuzu bulunduğunu kaydeden Özakalın, merkezin şu anda 1 müdür, 5 uzman, 1 özel öğretim kurum müdürü, 1 ofis sorumlusu ve 10 sözleşmeli eğitmen ve danışmanla çalışmaları yürüttüğünü belirterek, "2008 yılında şu anda KUDAKA Genel Sekreteri olan Prof. Dr. Osman Demirdöğen'in koordinatörlüğünde çıktığımız bu yolda önemli mesafeler aldık. Bugünlere ulaşmamızda değerli katkıları olan başta Prof. Dr. Osman Demirdöğen olmak üzere bütün mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Başlangıçta bir AB projesi olan Erzurum ABİGEM'in bu özelliğiyle ülke çapında faaliyetlerini sürdüren birkaç merkezden birisi olduğunu vurgulayan Özakalın merkezin, 2009 yılı Temmuz ayından itibaren anonim şirket statüsünde geniş bir bölgede faaliyetine devam ettiğini dile getirdi.

Özakalın, KOBİ'lere, "İş Geliştirme", "Pazarlama Yönetimi", "Finans Yönetimi", "İnsan Kaynakları Yönetimi", "Kalite Yönetim Sistemleri", "İş Kurma", "İş Planı Hazırlama", "Kurumsallaşma", "Girişimcilik" ve "Proje Yönetimi" gibi konularda danışmanlık ve eğitim hizmetleri veren ABİGEM'in, Erzurum başta olmak üzere, Artvin, Erzincan, Muş, Bayburt, Rize, Gümüşhane, Ağrı, Trabzon, Ardahan, Niğde, Iğdır, Kars ve Sivas'ta, Çalışma ve İş Kurumu müdürlükleri, belediyeler, kalkınma ajansları, KOSGEB gibi kurumlarla işbirliği içerisinde eğitim programları düzenlediğini ifade etti.

Bölgenin girişimcilik merkezi oldu

Bölge düzeyinde adeta "Girişimcilik Merkezi" haline gelen ABİGEM'in, 14 ili kapsayan toplam 254 Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programı düzenlediğini belirten Özakalın şunları söyledi; "Bu eğitim programları için 24 ayrı mülakat programı sonucunda 7.600 girişimci eğitime alındı. Eğitimler sonunda 6.858 girişimciye katılım belgesi verildi. Eğitimler kapsamında KOSGEB destekleri ve genel süreçlerle ilgili yaklaşık 800'ün üzerinde girişimciye iş kurma, iş planı hazırlama hizmeti ve sürekli güncellenen destek mevzuatı gibi konularda hizmet verildi."

ABİGEM'in proje hazırlama çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Özakalın, bölgedeki KOBİ'lere, Kalkınma Ajansları, Cazibe Merkezi Programı, KOSGEB, TKDK gibi kuruluşların destek programlarına yönelik; "Proje Hazırlama", "Proje Uygulama" ve "Fizibilite Hazırlama" hizmetleri verildiğini ifade ederek şöyle konuştu; "Kalkınma ajanslarına yönelik olarak bu zamana kadar 48 adet proje hazırlandı. Söz konusu projeler arasında 39 adet projenin uygulama süreçlerine yönelik de uygulama hizmeti verildi. Yine son dönemde yatırımcılarımızın ilgi odağındaki Cazibe Merkezi Programına yönelik ETSO bünyesinde "Yardım/Bilgilendirme Masası" kuruldu ve 27 adet yatırımcı program hakkında detaylı olarak bilgilendirildi. Bu yatırımcılara ait 8 yatırım konusu ile ilgili ön fizibilite ile birlikte yatırım bilgi formu hazırlanarak başvuruları yapıldı. Söz konusu programlar ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Bunlara ilave olarak, KOSGEB tarafından uygulamaya alınan programlar arasındaki KOBİGEL Destek Programı'na yönelik olarak 2016-2017 yıllarında Erzurum ABİGEM olarak program hakkında 35 civarında yatırımcıya bilgilendirme yapıldı. Programa yönelik 7 proje hazırlanarak başvuruda bulunuldu. Bu başvurular arasında 5 adet proje başarılı olmuş ve KOSGEB tarafından yatırımcılar ile destek sözleşmesi imzalanarak uygulamaya konuldu."

Yeni dönem çalışmaları

ABİGEM'in önümüzdeki döneme ilişkin çalışmalarına da değinen Özakalın, eğitim ve danışmanlık hizmetlerine yönelik Atatürk Üniversitesi'nin, "Geleceğe Doğru Bakmak - 2016/2017 BTC Boru Hattı Boyunca Sürdürülebilir Kalkınma Projesi" Koordinatörlüğü ile yaptığı protokol kapsamında, başta Erzurum olmak üzere Ardahan, Kars, Erzincan, Gümüşhane, Sivas, Kayseri illerinde eğitim programları ve girişimcilere yönelik iş kurma, iş planı hazırlama konularında danışmanlık hizmetleri vermeye devam ettiğini söyledi. Özkalın, Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında da 2017 yılı içerisinde Erzurum ve ilçelerinde 30 grubun üzerinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi verileceğini dile getirdi.

KOBİ yöneticilerini proje çağrı dönemlerini beklemeden, ihtiyaç duydukları konularda proje hazırlatmak için ABİGEM'e başvurabileceklerini hatırlatan Özakalın ayrıca, zaman zaman çağrı dönemlerinin kısa olması nedeniyle proje hazırlama konusunda sıkıntılar olabileceğine dikkati çekerek, proje çağrıları için önceden hazırlıklı olmanın avantajlı olacağını sözlerine ekledi.

(ERZ-ÖB-Y)



06.04.2017 15:12:14 TSI

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