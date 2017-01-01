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Huzurevinde öğrenciler söyledi, yaşlılar oynadı



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, BENGİ projesi kapsamında okullarda çok sayıda etkinlik düzenlenirken, Kenan Sucuoğlu Huzurevine giden öğrenciler de söyledikleri türkülerle yaşlıları coşturdu.

Kaymakam Hüseyin Öner'in de katıldığı etkinlikte, Öğretmen M.Emin Dilgöz ile Dilek Kızık'ın sazları eşliğinde türküler söyleyen Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri büyük takdir topladı.

Burhaniye'de, BENGİ projesi kapsamında çok sayıda etkinliğe imza atılırken, haftanın belirli günleri Kenan Sucuoğlu Huzurevine giden bir gurup öğrencide yaşlılara hoşça vakit geçirtti. Öğretmen Aysun Şenocak öncülüğünde değerler eğitimi kapsamında huzur evine giden öğretmen ve öğrenciler yaşlıların gönüllerini fethetti M.Emin Dilgöz ve Dilek Kızık'ın sazları eşliğinde söylenen türküler yaşlıları coşturdu. Öğretmenlerin de eşlik ettiği yaşlılar çeşitli oyunlar oynadı. Yaşlıların ellerini öpen öğrencilerde, Çarşamba ve Cuma günleri huzurevi ziyaretlerinin devam edeceğini açıkladı. Kenan Sucuoğlu Huzurevindeki etkinliğe, Kaymakam Hüseyin Öner'in yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhan Levent, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zehra Demirkıran Kılıç ile Sağlık Meslek Lisesi Müdürü Mehmet Bicik ve Kaymakam Hüseyin Öner'in öğretmen eşi Zehra Mine Öner'de katıldı. Öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Kaymakam Hüseyin Öner, "Çok güzel bir etkinlik oldu. Hepinizin ellerine ve gönüllerinize sağlık. BENGİ projesi kapsamında bütün okullarımızda etkinlikler yapılmaktadır. Burada da değişik bir etkinliğe imza atıldı. Emeği geçenleri kutluyorum" dedi. Huzurevi Müdürü Hatice Toktaş'da etkinliğe katılan konuklara teşekkür etti.

(FT)



06.04.2017 15:12:38 TSI

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