06 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Eski Bakan Bayraktar referandum çalışmalarına destek veriyor

06 Nisan 2017 Perşembe, 15:06
Eski Bakan Bayraktar referandum çalışmalarına destek veriyor
Eski Bakan Bayraktar referandum çalışmalarına destek veriyor

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Referandum çalışmalarına destek vermek amacıyla Trabzon'a gelen eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, sahalara inerek çalışmalarına başladı.
Trabzon'un Arsin, Araklı, Sürmene, Of, Hayrat, Dernekpazarı ve Çaykara ilçelerinde çalışmalarını sürdüren eski AK Parti Trabzon Milletvekili Bayraktar, burada vatandaşlarla bir araya gelerek, 16 Nisan'ın önemini anlattı. 16 Nisan'ın sözün bittiği gün olacağını belirten Bayraktar, Türkiye'nin 17 Nisan Pazartesi günü bambaşka bir güne uyanacağını ve yeni bir döneme start vereceğini söyledi. Vesayet anlayışının son bularak yeni bir sisteme geçileceğini ifade eden Bayraktar, "15 Temmuz'da işgalci ve terörist darbe girişimine hayır diyerek dünyanın mazlum, mağdur, sömürülen ve geri bırakılmış halklarına nasıl örnek olduysak, 16 Nisan referandumunda da sistemimizi bir başka güç veya darbeciler değil, millet olarak ancak biz değiştiririz diyerek özgürlüğümüzü ve bağımsızlığımızı pekiştirerek insanlık krizi yaşayan dünyaya umut olmalıyız. Çözümü Batı'da, taklitçi anlayışlarda, küresel emperyalist güç odaklarında ve taşeronlarında değil kendimizde aramalıyız. Bu vatan bizim, karar da bizim olmalıdır. Mesele memleket, aydınlık yarınlarımız meselesidir. 16 Nisan'da tarafsız ve bağımsız yargı için, güçlü ve yetkili meclis için, milletimiz için, al bayrağımız için, güçlü ekonomi için, büyük Türkiye için, 2023 hedeflerimiz için, memleketimiz için, devletimiz için, huzur ve güvenimiz için, gücümüze güç katmak için, kalıcı istikrar için yeni bir sisteme ve anlayışa vesile olması için millet olarak evet demeliyiz" dedi.
16 Nisan'ın millete tepeden bakanların, darbecilerin, halk egemenliğine karşı vesayet oluşturanların son günü olacağını ifade eden Bayraktar, "Bu kitleler ne zamanki yönetime el koymuşlarsa ilk işlerinden biri eğitime, müfredata müdahale etmek olmuş ve sistemimizi hem biçimsel hem de içerik olarak değiştirmek olmuştur. İşte bundan dolayı kaoslarına, darbelere, olağanüstülüklere, vesayetlere hayır, milli iradeye, özgürlüklere, halk egemenliğine, siyasi istikrara evet demeliyiz" ifadelerini kullandı.
(OK-Y)

06.04.2017 15:13:40 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı:
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YAZICI:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı:
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YAZICI:

Sepsis hastası İnan'ın, yol hayali gerçekleştirildi
YEREL

SEPSİS HASTASI İNAN'IN, YOL HAYALİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Onur ve Castillo'nun formaları müzede sergilenecek
YEREL

ONUR VE CASTİLLO'NUN FORMALARI MÜZEDE SERGİLENECEK
AK Parti Trabzon Milletvekillerinin referandum çalışmaları sürüyor
YEREL

AK PARTİ TRABZON MİLLETVEKİLLERİNİN REFERANDUM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
İstihdam Seferberliği Bilgilendirme Toplantısı
YEREL

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
AK Parti'li Tayyar Trabzon Şehir Müzesi'ni gezdi
YEREL

AK PARTİ'Lİ TAYYAR TRABZON ŞEHİR MÜZESİ'Nİ GEZDİ
Trabzon'da &quot;İstihdam Seferberliği&quot; bilgilendirme toplantısı
YEREL

TRABZON'DA "İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ" BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
Büyükşehir Belediyesi Hayrat'a otobüs seferlerini başlattı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAYRAT'A OTOBÜS SEFERLERİNİ BAŞLATTI
Başkan Revi: &quot;15 yılda yaptığımızı 5 yılda yapacağız&quot;
YEREL

BAŞKAN REVİ: "15 YILDA YAPTIĞIMIZI 5 YILDA YAPACAĞIZ"
Başkan Genç: &quot;Hantal devlet yapısından kurtulacağız&quot;
YEREL

BAŞKAN GENÇ: "HANTAL DEVLET YAPISINDAN KURTULACAĞIZ"
Başkan Gümrükçüoğlu, Şalpazarı'nda muhtarlarla buluştu
YEREL

BAŞKAN GÜMRÜKÇÜOĞLU, ŞALPAZARI'NDA MUHTARLARLA BULUŞTU
Milletvekili Balta: &quot;Bir 'evet' oyu ile ne olacak dememek gerekiyor&quot;
YEREL

MİLLETVEKİLİ BALTA: "BİR 'EVET' OYU İLE NE OLACAK DEMEMEK GEREKİYOR"
Rusya Federasyonu Başkonsolosu Talanov Trabzon'a veda ediyor
YEREL

RUSYA FEDERASYONU BAŞKONSOLOSU TALANOV TRABZON'A VEDA EDİYOR
Trabzon'da kültür sanat
YEREL

TRABZON'DA KÜLTÜR SANAT
&quot;Basamak Basamak Kanseri Yeniyoruz&quot; etkinliği
YEREL

"BASAMAK BASAMAK KANSERİ YENİYORUZ" ETKİNLİĞİ
Gaziantep, Trabzon'a taşındı
YEREL

GAZİANTEP, TRABZON'A TAŞINDI
TBMM Başkanvekili Hamzaçebi:
YEREL

TBMM BAŞKANVEKİLİ HAMZAÇEBİ:
Türk Yıldızları Ortahisar'da uçacak
YEREL

TÜRK YILDIZLARI ORTAHİSAR'DA UÇACAK
AK Parti Trabzon Milletvekilleri referandum çalışmalarını sürdürüyor
YEREL

AK PARTİ TRABZON MİLLETVEKİLLERİ REFERANDUM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları
YEREL

TRABZONSPOR'DA BEŞİKTAŞ MAÇI HAZIRLIKLARI
Tonya'da yatırımlar masaya yatırıldı
YEREL

TONYA'DA YATIRIMLAR MASAYA YATIRILDI
&quot;Amacım Trabzonspor'da tarih yazmak&quot;
YEREL

"AMACIM TRABZONSPOR'DA TARİH YAZMAK"
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en çok satan otomobil ve 4x4 modelleri
OTOMOBİL

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK SATAN OTOMOBİLLERİ!

 1
  • 2 Ünlü model çırılçıplak fotoğrafını paylaştı
  • 3 Arabasını oturma odasına park ediyor! İşte ünlü oyuncunun Beykoz'daki evi
  • 4 Mutfak pozu