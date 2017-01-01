YEREL HABERLER / TRABZON HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Eski Bakan Bayraktar referandum çalışmalarına destek veriyor

Eski Bakan Bayraktar referandum çalışmalarına destek veriyor



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Referandum çalışmalarına destek vermek amacıyla Trabzon'a gelen eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, sahalara inerek çalışmalarına başladı.

Trabzon'un Arsin, Araklı, Sürmene, Of, Hayrat, Dernekpazarı ve Çaykara ilçelerinde çalışmalarını sürdüren eski AK Parti Trabzon Milletvekili Bayraktar, burada vatandaşlarla bir araya gelerek, 16 Nisan'ın önemini anlattı. 16 Nisan'ın sözün bittiği gün olacağını belirten Bayraktar, Türkiye'nin 17 Nisan Pazartesi günü bambaşka bir güne uyanacağını ve yeni bir döneme start vereceğini söyledi. Vesayet anlayışının son bularak yeni bir sisteme geçileceğini ifade eden Bayraktar, "15 Temmuz'da işgalci ve terörist darbe girişimine hayır diyerek dünyanın mazlum, mağdur, sömürülen ve geri bırakılmış halklarına nasıl örnek olduysak, 16 Nisan referandumunda da sistemimizi bir başka güç veya darbeciler değil, millet olarak ancak biz değiştiririz diyerek özgürlüğümüzü ve bağımsızlığımızı pekiştirerek insanlık krizi yaşayan dünyaya umut olmalıyız. Çözümü Batı'da, taklitçi anlayışlarda, küresel emperyalist güç odaklarında ve taşeronlarında değil kendimizde aramalıyız. Bu vatan bizim, karar da bizim olmalıdır. Mesele memleket, aydınlık yarınlarımız meselesidir. 16 Nisan'da tarafsız ve bağımsız yargı için, güçlü ve yetkili meclis için, milletimiz için, al bayrağımız için, güçlü ekonomi için, büyük Türkiye için, 2023 hedeflerimiz için, memleketimiz için, devletimiz için, huzur ve güvenimiz için, gücümüze güç katmak için, kalıcı istikrar için yeni bir sisteme ve anlayışa vesile olması için millet olarak evet demeliyiz" dedi.

16 Nisan'ın millete tepeden bakanların, darbecilerin, halk egemenliğine karşı vesayet oluşturanların son günü olacağını ifade eden Bayraktar, "Bu kitleler ne zamanki yönetime el koymuşlarsa ilk işlerinden biri eğitime, müfredata müdahale etmek olmuş ve sistemimizi hem biçimsel hem de içerik olarak değiştirmek olmuştur. İşte bundan dolayı kaoslarına, darbelere, olağanüstülüklere, vesayetlere hayır, milli iradeye, özgürlüklere, halk egemenliğine, siyasi istikrara evet demeliyiz" ifadelerini kullandı.

(OK-Y)



06.04.2017 15:13:40 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER