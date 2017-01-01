06 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Samsun'da 3 ayda 5 bin 61 kişi işe yerleştirildi

06 Nisan 2017 Perşembe, 15:06
Samsun'da 3 ayda 5 bin 61 kişi işe yerleştirildi
Samsun'da 3 ayda 5 bin 61 kişi işe yerleştirildi

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - SGK İl Müdürü Ünal Kaya, iş dünyasının da hükümetin verdiği teşviklere sessiz kalmadığını, Samsun'da 2017 Ocak-Mart döneminde 5 bin 61 kişinin işe yerleştirildiğini söyledi.
Samsun Ticaret Borsası'nı ziyaret eden SGK ve İŞKUR temsilcileri, hükümetin iş dünyasına yönelik teşviklerini ve yeni işçi istihdamındaki katkılarını anlattı. Samsun Ticaret Borsası'nın meclis salonundaki buluşmaya SGK İl Müdürü Ünal Kaya, İl Müdür Yardımcısı Ramazan Adıgüzel, İlkadım Merkez Müdürü Murat Tokgöz, İŞKUR Şube Müdürü Sait Gül, İş ve Meslek Danışması Bilal Küçük katıldı. SGK ve İŞKUR teşvikleri konusunda meclis üyelerine yönelik yapılan sunumda son değişikliklerle birlikte işsizliğin azaltılması yönünde hükümetin her zaman işverenin yanında olduğu vurgulandı. Her türlü bilgi ve sorular için kapılarının iş dünyasına sonuna kadar açık olduğu ifade edildi.
SGK İl Müdürü Ünal Kaya, iş dünyasının da hükümetin verdiği teşviklere sessiz kalmadığını, Samsun'da 2017 Ocak-Mart döneminde 5 bin 61 kişinin işe yerleştirildiğini ifade etti. Meslek edindirme ve geliştirme kurslarından, girişimcilik programına kadar tüm teşvik ve destekler ayrıntıları ile birlikte iş dünyasına anlatıldı. İş başı eğitim programının önemi vurgulandı.
SGK İl Müdürü Ünal Kaya, tüm bu konularda muhasebeci ve mali müşavirlere de büyük sorumluluklar düştüğüne işaret ederek, işverenin de ekonomik bir kayıp yaşamaması için teşviklerin içeriği konusunda ayrıntılı bilgilere sahip olması gerektiğini söyledi.
Samsun Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcısı İslam Öztürk ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Tunç bilgilendirme toplantısının çok yararlı olduğunu, edindikleri bilgileri üyeler ile paylaşacaklarını söylediler. Genel Sekreter Ahmet Aliyazıcı ise üyelerin borsanın internet sitesi ya da genel sekreterliğinden de ayrıntılı bilgilere ulaşabileceklerini dile getirdi.
(SAM-SLH-Y)

06.04.2017 15:13:49 TSI
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