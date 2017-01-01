06 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AYAL'de çifte birincilik sevinci

06 Nisan 2017 Perşembe, 15:06
AYAL'de çifte birincilik sevinci
AYAL'de çifte birincilik sevinci

(Fotoğraflı)

Suat Salgın
BALIKESİR (İHA) - Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün, 'İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma' etkinlikleri kapsamında, ortaöğretim öğrencileri arasında düzenlenen 'İstiklale İstikbal Şairi Mehmet Akif' konulu şiir yarışmasında, Balıkesir İl birinciliğini Ayvalık Anadolu Lisesi öğrencisi Pervin Tuğçe Gebedek kazandı. Gebedek'in elde ettiği birincilikle Türkiye genelinde Balıkesir'i temsil edeceği öğrenildi.
Öte yandan; Yeşilay tarafından düzenlenen "Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek" konulu Kompozisyon Yarışmasında yine Ayvalık Anadolu Lisesi öğrencisi Sena Nur Pürçek "Geçmişin İzi" adlı eseriyle il birincisi olmayı başararak, Balıkesir´i Türkiye genelindeki yarışmada temsil etmeye hak kazandı.
Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, AYAL'ın başarılı öğrencileri Pervin Tuğçe Gebedek ve Sena Nur Pürçek'in yanı sıra; öğrencilere rehberlik eden Ayvalık Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmenlerinden, Erdoğan Demir, Sakize Gizep, Hatice Öğüt ve Hatice Meral Taner´i kutlayarak, Türkiye genelinde yapılacak olan yarışmalarda başarılar diledi.
(SS)

06.04.2017 15:13:54 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

ATAL ve Cunda MTAL'den büyük başarı
YEREL

ATAL VE CUNDA MTAL'DEN BÜYÜK BAŞARI
Burhaniye'de parklar güzelleşiyor
YEREL

BURHANİYE'DE PARKLAR GÜZELLEŞİYOR
Okullarını yeşillendirdiler
YEREL

OKULLARINI YEŞİLLENDİRDİLER
Huzurevinde öğrenciler söyledi, yaşlılar oynadı
YEREL

HUZUREVİNDE ÖĞRENCİLER SÖYLEDİ, YAŞLILAR OYNADI
Küçükdere İlkokuluna BENGİ ziyareti
YEREL

KÜÇÜKDERE İLKOKULUNA BENGİ ZİYARETİ
Başkan Uğur Esnaf Odalarının yöneticileriyle buluştu
YEREL

BAŞKAN UĞUR ESNAF ODALARININ YÖNETİCİLERİYLE BULUŞTU
Balıkesir'de 5 Nisan Avukatlar Günü Kutlandı
YEREL

BALIKESİR'DE 5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ KUTLANDI
Başkan Uğur'dan festival açıklaması
YEREL

BAŞKAN UĞUR'DAN FESTİVAL AÇIKLAMASI
Ücretsiz kanser taraması yaptırdılar
YEREL

ÜCRETSİZ KANSER TARAMASI YAPTIRDILAR
Altıeylül dört koldan bastırıyor
YEREL

ALTIEYLÜL DÖRT KOLDAN BASTIRIYOR
Burhaniye'de Avukatlar Günü kutlandı
YEREL

BURHANİYE'DE AVUKATLAR GÜNÜ KUTLANDI
Burhaniye'de Safranbolu Evleri geçim kapısı oldu
YEREL

BURHANİYE'DE SAFRANBOLU EVLERİ GEÇİM KAPISI OLDU
Edremit Huzurevi'ni ziyaret ettiler
YEREL

EDREMİT HUZUREVİ'Nİ ZİYARET ETTİLER
Burhaniye' de Hasan Dayı Çiftçi Mallarına başkanı oldu
YEREL

BURHANİYE' DE HASAN DAYI ÇİFTÇİ MALLARINA BAŞKANI OLDU
Deneme sınavları yapılıyor
YEREL

DENEME SINAVLARI YAPILIYOR
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı:
YEREL

BALIKESİR VALİSİ ERSİN YAZICI:
Örnek öğrencilerin hediyesi Bursa oldu
YEREL

ÖRNEK ÖĞRENCİLERİN HEDİYESİ BURSA OLDU
Lise öğrencileri fakültede derse katıldı
YEREL

LİSE ÖĞRENCİLERİ FAKÜLTEDE DERSE KATILDI
Burhaniye'de Kaymakam Öner, öğrencilere kitap hadiye etti
YEREL

BURHANİYE'DE KAYMAKAM ÖNER, ÖĞRENCİLERE KİTAP HADİYE ETTİ
Okulun duvarlarını boyadılar
YEREL

OKULUN DUVARLARINI BOYADILAR
Kullanılmış otomobil lastiklerinden çiçek saksısı
YEREL

KULLANILMIŞ OTOMOBİL LASTİKLERİNDEN ÇİÇEK SAKSISI
Ayaklı Kır Bahçesi yaza hazırlanıyor
YEREL

AYAKLI KIR BAHÇESİ YAZA HAZIRLANIYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en çok satan otomobil ve 4x4 modelleri
OTOMOBİL

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK SATAN OTOMOBİLLERİ!

 1
  • 2 Ünlü model çırılçıplak fotoğrafını paylaştı
  • 3 Arabasını oturma odasına park ediyor! İşte ünlü oyuncunun Beykoz'daki evi
  • 4 Mutfak pozu