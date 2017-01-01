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AYAL'de çifte birincilik sevinci



(Fotoğraflı)



Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün, 'İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma' etkinlikleri kapsamında, ortaöğretim öğrencileri arasında düzenlenen 'İstiklale İstikbal Şairi Mehmet Akif' konulu şiir yarışmasında, Balıkesir İl birinciliğini Ayvalık Anadolu Lisesi öğrencisi Pervin Tuğçe Gebedek kazandı. Gebedek'in elde ettiği birincilikle Türkiye genelinde Balıkesir'i temsil edeceği öğrenildi.

Öte yandan; Yeşilay tarafından düzenlenen "Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek" konulu Kompozisyon Yarışmasında yine Ayvalık Anadolu Lisesi öğrencisi Sena Nur Pürçek "Geçmişin İzi" adlı eseriyle il birincisi olmayı başararak, Balıkesir´i Türkiye genelindeki yarışmada temsil etmeye hak kazandı.

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, AYAL'ın başarılı öğrencileri Pervin Tuğçe Gebedek ve Sena Nur Pürçek'in yanı sıra; öğrencilere rehberlik eden Ayvalık Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmenlerinden, Erdoğan Demir, Sakize Gizep, Hatice Öğüt ve Hatice Meral Taner´i kutlayarak, Türkiye genelinde yapılacak olan yarışmalarda başarılar diledi.

(SS)



06.04.2017 15:13:54 TSI

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