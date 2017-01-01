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Büyükşehirden arıcılara büyük destek



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesinin geçtiğimiz yıl başlattığı ve Manisa'da arıcılığın geliştirmesini amaçlayan "Arı Kolonilerinin Güçlendirilmesi ve Bal Veriminin Arttırılması Projesi"nin bu yıl da devam edeceği belirtildi. Geçtiğimiz yıl üreticilere bedelsiz olarak bin 500 adet ana arı dağıtan Manisa Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 4 bin adet ana arı dağıtacağı öğrenildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından "Arı Kolonilerinin Güçlendirilmesi ve Bal Veriminin Arttırılması Projesi" kapsamında 2016 yılında 300 arı yetiştiricisine bedelsiz olarak bin 500 adet ana arı dağıtımı yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 2017 yılında da 17 ilçede toplam 4 bin adet ana arı dağıtımı daha yapılacağı belirtildi. Ege Araştırma Enstitüsü danışmanlığında yürütülen proje dahilinde dağıtılacak olan ana arıların üretim yerlerinin kontrolü ve dağıtım planlaması yapmak üzere Tarım ve Hayvancılık Şube Müdür Vekili Şadan Aslay, Veteriner Halil Erşahin ve Ziraat Mühendisi İsmail Kilimci ile teknik personel yerinde incelemelerde bulundu.

(SC-Y)



06.04.2017 15:14:41 TSI

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