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Okullarını yeşillendirdiler



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Hürriyet Ortaokulu öğrencileri, okullarının bahçesini yeşillendirdi. Okul Müdürü Karanfil Bilgin, Müdür yardımcısı Turan Çizmecioğlu ve teknoloji tasarım öğretmeni Gülay Ayaz'ın önderliğinde okul bahçesine sedir çamı fidanları diken öğrenciler, ağaç dikmenin mutluluğunu yaşadı.

Burhaniye de 539 öğrencinin eğitim gördüğü Hürriyet Ortaokulunun bahçesine 20 adet sedir ağacı dikildi. Bahçeye çok sayıda çiçek de diken öğrencilere teşekkür eden Okul Müdürü Karanfil Bilgin,"Okul bahçemizi güzelleştirmek için çalışıyoruz. Bahçemize 20 adet sedir çamı dikilmiştir. Müdür yardımcısı Turan Çizmecioğlu ve teknoloji tasarım öğretmeni Gülay Ayaz ve öğrenciler dikime destek oldular. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

(FT)



06.04.2017 15:14:47 TSI

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