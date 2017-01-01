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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Büyükşehir Kıbrıs Gazileri'ni Yavru Vatan'a gönderdi

06 Nisan 2017 Perşembe, 15:08
Büyükşehir Kıbrıs Gazileri'ni Yavru Vatan'a gönderdi
Büyükşehir Kıbrıs Gazileri'ni Yavru Vatan'a gönderdi
- Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla'da yaşayan Kıbrıs Gazilerini 43 yıl sonra dünya tarihine geçen Barış harekatının yapıldığı vatan topraklarını ziyaret için gönderdi.

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Anıtkabir, Çanakkale Şehitliği gezilerinden sonra Muğla'da yaşayan 159 Kıbrıs gazisini 43 yıl önce adada barışı sağlamak için gittikleri Kıbrıs'ı ve şehit arkadaşlarını ziyaret etmeleri için gönderdi. Gazileri uğurlama töreninde Muğla Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi önüne yapılan Atatürk heykelinin açılışı da yaşayan kahraman Gaziler ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün tarafından gerçekleştirildi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Heykeli Gaziler Tarafından Açıldı
Kıbrıs Gazileri'ni uğurlama töreninde gaziler adına konuşan Kıbrıs Gazisi Mehmet Sarban, Kıbrıs barışı ve soydaşların güvenliğini sağlamak için 20 Temmuz 1974 sabahı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ender görülen muhabere taktiği ile adaya çıktıklarını ve son Türk devleti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tarihe yazdırdıklarını söyledi. Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazi arkadaşlarına, 43 yıl sonra kendilerini aynı heyecanla Kıbrıs'a yollayan gazi dostu Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e teşekkür eden Mehmet Sarban Kıbrıs'ta şehit olan arkadaşlarını ziyaret edeceklerini söyledi ve "Ne Mutlu Türküm Diyene" diyerek sözlerini tamamladı.
"Bu Vatan Atatürk'e, Şehitlerimize ve siz Gazilerimize Minnettar"
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Anıtkabir, Çanakkale gezilerinden sonra Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazileri yavru vatana göndererek onlara olan vefa borcunu bir nebze olsun ödemek istediğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün gazilerin tekrar o topraklara ayak basarak o günleri tekrar hatırlayacağını, şehit olan arkadaşlarını ziyaret edeceklerini ve bu gezinin bir belgesel değeri taşıdığını belirtti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; "Dünya tarihine geçen barış harekatının baş aktörleri, yaşayan kahramanları olarak sizlere vefa borcumuzu bir nebze olsun ödemek için Kıbrıs'a gönderiyoruz. Türk Milleti olarak bu ülkenin nasıl kurulduğunu, milli mücadeleyi, Çanakkale'yi, Kurtuluş Savaşı'nı, Kuvayi Milliye'yi, kaybettiğimiz şehitlerimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını hiçbir zaman unutmamalı ve onlara layık olmalıyız. Muğla'da 220 gazimiz var. Bu geziye 159 Kıbrıs gazimiz katılıyor. Sizler göğsünüzü siper ederek çarpıştığınız ve adada Türk vatandaşlarımızın güvenliğini sağladığınız vatan topraklarına bu kez ziyaretçi olarak gideceksiniz. O günlerin yaşayan kahramanları olarak anılarınız tekrar canlanacak ve şehit arkadaşlarınızı ziyaret edeceksiniz. Bizler de bu anlamlı ziyareti belgeselleştirerek sizlerin anlatımıyla gelecek kuşaklara aktaracağız. Kıbrıs Türkiye'ye 65, Yunanistan'a 965 km uzaklıkta jeopolitik konum itibariyle çok önemli bir konuma sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk askeri bir tatbikatta Kıbrıs için; ""Efendiler, Kıbrıs düşman elinde bulunduğu sürece, bölgenin ikmal yolları tıkanmıştır. Kıbrıs'a dikkat ediniz. Bu ada bizim için mühimdir" demek suretiyle Kıbrıs'ın Türkiye için taşıdığı stratejik önemini ortaya koymuştur. Bu barış harekatında 489 Türk askerimizi, 70 Kıbrıslı mücahiti ve 270 Kıbrıs Türk'ünü şehit verdik. Adada siyasal olarak hala belirsizlikler olsa da Kıbrıs bizim yavru vatanımızdır. Burada Kıbrıs Barış harekatının kahramanları dönemin başbakanı rahmetli Bülent Ecevit'i ve mücadelesiyle efsaneleşen daha sonra Kıbrıs'ın kurucu cumhurbaşkanı olan rahmetli Rauf Denktaş'ı da saygı ve özlemle anıyorum. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezindeyiz ve birazdan sizlerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelini sizlerle gazilerimizle açıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına ve siz gazilerimize minnettarız" dedi.
(BT)

06.04.2017 15:15:38 TSI
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