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Başkan Bakıcı, Suriye'de masum sivillere yönelik yapılan kimyasal saldırıyı kınadı



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BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, rejim uçaklarının Türkiye sınırına yakın İdlib'de muhaliflerin elinde bulunan Han Şeyhun ilçesine düzenlediği kimyasal saldırıyı kınadı.

Yapılan saldırıda yüzden fazla sivilin hayatını kaybettiğini, 500 kişinin ise yaralandığını belirten Başkan Bakıcı; "Suriye rejimi tarafından gerçekleştirilen, çoğu çocuk yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesine yol açan saldırıları şiddetle kınıyorum. Sivil insanlara yönelik, kimyasal silahların kullanıldığı saldırıların bir an önce durdurulması için uluslararası toplumların bir an önce harekete geçmesi gerekmektedir. Çünkü burada insanlığa karşı bir suç işlenmektedir" dedi.

Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle milyonlarca insanın yerinden yurdundan olduğunu yüz binlerce çocuk, kadın ve sivil insanın hayatını kaybettiğini belirten Başkan Bakıcı; "Suriye'deki Esed rejimi kendi vatandaşlarına acımasızca şiddet uyguluyor. İnsanları katlediyor. Yerinden yurdundan ediyor. Zalimlikte sınır tanımıyor. Şimdi de kimyasal gaz kullanarak insanları katletmeye başladı. Kimyasal gaz kullanılması bir insanlık suçudur. Bunu dikkate almayan Esed, vatandaşlarını katlederken çocuk, kadın, erkek, yaşlı demeden bomba yağdırıyor. Esed, katliamlarını yaparken maalesef dünya seyrediyor. Hangi dine, hangi etnik kökene mensup olursa olsun insanların vahşice öldürülmesi kabul edilemez. Bu günahsız çocuklara yapılan zulmü Allah'ta kabul etmez, insanlıkta kabul etmez. Bu, vicdansızlıktır. Bu zulüm, yapanların başına bela olacaktır. Emperyalistler bu katliamları sadece seyrediyor. Çünkü Suriye'de öldürülen insanlar Müslüman. Eğer Hıristiyan bir ülkede bu katliam yapılmış olsaydı, şimdi bütün dünya ayağa kalkardı. Artık siviller zarar görmesin, çocuklar ölmesin. Hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet ailelerine sabırlar diliyorum. Mekânları cennet olsun" dedi.

(FSİ-MET-Y)



06.04.2017 15:20:41 TSI

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