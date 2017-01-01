06 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başbakan Binali Yıldırım Kütahya'ya geliyor

06 Nisan 2017 Perşembe, 15:13
Başbakan Binali Yıldırım Kütahya'ya geliyor
Başbakan Binali Yıldırım Kütahya'ya geliyor

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Başbakan Binali Yıldırım'ın 13 Nisan Perşembe günü Kütahya'ya gelerek, Zafer Meydanı'nda halka hitap edeceğini söyledi.
Tüm Kütahyalıların mitinge davetli olduğunu ifade eden Başkan Çetinbaş, "Sayın Başkanımız 13 Nisan Perşembe günü Kütahya'ya gelerek, saat 13.00'daki mitingde vatandaşlarımıza seslenecek. Mitingimize tüm Kütahyalıları şimdiden davet ediyoruz" dedi. (EFE)

06.04.2017 15:21:12 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Zafer Kalkınma Ajansının Zafer-İn operasyonu eğitimleri devam ediyor
YEREL

ZAFER KALKINMA AJANSININ ZAFER-İN OPERASYONU EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR
Dr. Mert Can Özman, kanserden korunma yollarını anlattı
YEREL

DR. MERT CAN ÖZMAN, KANSERDEN KORUNMA YOLLARINI ANLATTI
Kütahya'da DEAŞ operasyonu
YEREL

KÜTAHYA'DA DEAŞ OPERASYONU
Anadolu Ajansı 97 yaşında
YEREL

ANADOLU AJANSI 97 YAŞINDA
Hisarcık'ta '15 Temmuz Direniş Gecesi' programı
YEREL

HİSARCIK'TA '15 TEMMUZ DİRENİŞ GECESİ' PROGRAMI
Lütfiye Selva Çam: Hedefimiz; seçim gününe kadar çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmamak
YEREL

LÜTFİYE SELVA ÇAM: HEDEFİMİZ; SEÇİM GÜNÜNE KADAR ÇALMADIK KAPI, SIKILMADIK EL BIRAKMAMAK
Kütahya'da ney kursu
YEREL

KÜTAHYA'DA NEY KURSU
Minik yürekler vatan sevgilerini dillendirdi
YEREL

MİNİK YÜREKLER VATAN SEVGİLERİNİ DİLLENDİRDİ
Başkan Nigar Çelik: Her 68 çocuktan birinin otizmli olma özelliği var
YEREL

BAŞKAN NİGAR ÇELİK: HER 68 ÇOCUKTAN BİRİNİN OTİZMLİ OLMA ÖZELLİĞİ VAR
Kütahya Barosu'ndan konser etkinliği
YEREL

KÜTAHYA BAROSU'NDAN KONSER ETKİNLİĞİ
Hisarcık polisinden şehit aileleri ve gazilere ziyaret
YEREL

HİSARCIK POLİSİNDEN ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERE ZİYARET
Simav'da Muhtarlar toplantısı
YEREL

SİMAV'DA MUHTARLAR TOPLANTISI
Kütahya'da midibüs devrildi: 1 ölü, 9 yaralı
YEREL

KÜTAHYA'DA MİDİBÜS DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 9 YARALI
Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL

TAVŞANLI'DA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI
Kütahya’da şehitler için gıyabi cenaze namazı
YEREL

KÜTAHYA’DA ŞEHİTLER İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI
Kütahyaspor: 0 - Anagold 24 Erzincanspor: 4
YEREL

KÜTAHYASPOR: 0 - ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: 4
FETÖ sanığı duruşmada mahkeme heyetini tehdit etti
YEREL

FETÖ SANIĞI DURUŞMADA MAHKEME HEYETİNİ TEHDİT ETTİ
Enerji ve madencilikte Kütahya'ya yatırımlar artarak devam ediyor
YEREL

ENERJİ VE MADENCİLİKTE KÜTAHYA'YA YATIRIMLAR ARTARAK DEVAM EDİYOR
Maden şehidi unutulmadı
YEREL

MADEN ŞEHİDİ UNUTULMADI
Başkan Ali Çetinbaş: Avukatlık kursal bir görevdir
YEREL

BAŞKAN ALİ ÇETİNBAŞ: AVUKATLIK KURSAL BİR GÖREVDİR
Kütahyaspor'a destek ziyareti
YEREL

KÜTAHYASPOR'A DESTEK ZİYARETİ
Başkan Kamil Saraçoğlu: Sözünü verdiğimiz 43 adet vizyon projesinin yüzde 85'ini tamamladık
YEREL

BAŞKAN KAMİL SARAÇOĞLU: SÖZÜNÜ VERDİĞİMİZ 43 ADET VİZYON PROJESİNİN YÜZDE 85'İNİ TAMAMLADIK
Kütahya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Bülent Tatkan, görevine başladı
YEREL

KÜTAHYA GARNİZON KOMUTANI TUĞGENERAL BÜLENT TATKAN, GÖREVİNE BAŞLADI
Hisarcık'ta referandum çalışmaları
YEREL

HİSARCIK'TA REFERANDUM ÇALIŞMALARI
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en çok satan otomobil ve 4x4 modelleri
OTOMOBİL

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK SATAN OTOMOBİLLERİ!

 1
  • 2 Ünlü model çırılçıplak fotoğrafını paylaştı
  • 3 Arabasını oturma odasına park ediyor! İşte ünlü oyuncunun Beykoz'daki evi
  • 4 Mutfak pozu