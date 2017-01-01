Başbakan Binali Yıldırım Kütahya'ya geliyor
(Fotoğraflı)
Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Başbakan Binali Yıldırım'ın 13 Nisan Perşembe günü Kütahya'ya gelerek, Zafer Meydanı'nda halka hitap edeceğini söyledi.
Tüm Kütahyalıların mitinge davetli olduğunu ifade eden Başkan Çetinbaş, "Sayın Başkanımız 13 Nisan Perşembe günü Kütahya'ya gelerek, saat 13.00'daki mitingde vatandaşlarımıza seslenecek. Mitingimize tüm Kütahyalıları şimdiden davet ediyoruz" dedi. (EFE)
06.04.2017 15:21:12 TSI
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