Ortaca'da miniklere trafik eğitimi
(Fotoğraflı)
Cihat Cura
MUĞLA (İHA) - Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okul öncesi öğrencilerine trafik bilinci kazandırılması amacı ile eğitim verdi.
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ile Sürücü Eğitimcileri Konfederasyonu (TÜSEKON) arasında imzalanan protokol kapsamında verilen okul öncesi trafik eğitimi Ortaca Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Nejat Yıldız'ın da katılımı ile Ortaca Ortaokulu Çok Amaçlı Salonunda gerçekleştirildi.
Slayt sunumu eşliğinde yapılan eğitimde trafik nedir? Trafikte uyulması gereken kurallar nelerdir? başlıkları altında çocuklar trafik kulları hakkında bilgilendirildi.
(CC-MB-Y)
06.04.2017 15:22:31 TSI
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