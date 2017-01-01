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KYK Muğla turnuvasının kupa ve ödül töreni yapıldı

- Kredi ve Yurtlar Kurumu Muğla İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Futbol, Voleybol, bilardo, Satranç ve Masa Tenisi dallarında 570 öğrencinin katıldığı turnuvalarda dereceye giren takım ve sporcuların toplu madalya ve kupa töreni yapıldı.



(Fotoğraflı)



Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Kredi ve Yurtlar Kurumu Muğla İl Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Bahar Kupası 19. Geleneksel Yurt Futbol, Voleybol, bilardo, Satranç ve Masa Tenisi turnuvası sona erdi. Üç Hafta boyunca Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü tesislerinde devam eden Final müsabakalarında futbolda 25 takım, voleybolda 11 takım mücadele etti. Satranç, bilardo ve Masa Tenisinde ise spor adayları birbirleriyle kıyasıya yarıştı.

Futbol, Voleybol, bilardo, Satranç ve Masa Tenisi dallarında 570 öğrencinin katıldığı turnuvanın sonunda dereceye giren öğrencilere düzenlenen törenle 18 Kupa ve 98 Madalya verildi. Kredi ve Yurtlar Kurumu Muğla İl Müdürü Ömer İlman ödül töreninde yaptığı konuşmasında, "Üç hafta boyunca yurdumuzda şenlik havası içerisinde birlik, beraberlik ve centilmenlik ruhu içerisinde turnuvamızı tamamladık. Turnuva boyunca büyük emek sarf eden personelimize teşekkür eder, turnuvaya katılan tüm öğrencilerimizi kutlarım. İller arası turnuvalarda öğrencilerimize başarılar dilerim" dedi.

(BT)



06.04.2017 15:22:49 TSI

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