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Başkan Bakıcı, pazar esnafı ile bir araya geldi

- "Sizlerle istişarede bulunmak ve fikirlerinizi almak bizim için son derece önemli"



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bozüyük Sebzeciler, Meyveciler ve Pazarcılar Derneği yönetici ve üyeleri ile düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi.

Bozüyük Pazarcılar Derneği tarafından düzenlenen programa Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bozüyük AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin, Pazarcılar Derneği Başkanı Tamer Çekirgeci ve çok sayıda pazar esnafı katıldı. Düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, yeni kapalı pazarın yapım ihalesinin yapıldığını belirterek; "Bizler Bozüyük Belediyesi olarak vatandaşlarımızın alışverişlerini rahatça yapmaları için çalışıyoruz. Yeni yapılacak olan kapalı pazar yerinin projesini oluştururken tüm bu etkenleri göz önünde bulundurduk. Bizler oraya müşteri olarak haftada bir gün bir saat için gideceğiz. Fakat sizler pazar esnafı olarak zamanınızın çoğunu orada geçireceksiniz. Bu yüzden bu noktada sizler ile istişarede bulunmak, sizlerin fikirlerini almak bizim için son derece önemli" dedi.

Konuşmasının ardından projenin detaylarını pazar esnafı ile paylaşan Başkan Bakıcı, pazarcılar tarafından yöneltilen soruları yanıtladı. Pazar yerlerinin nasıl ihale edileceği, köy pazarı bölümü ve toptancı hali oluşturulması gibi hususların konuşulduğu toplantı sonunda Başkan Bakıcı; "Sizler ile bir araya geldiğimiz bu cemiyette aranızda olmak beni gerçekten çok memnun etti. Hepinize geldiğiniz ve ilginiz için teşekkür ediyorum" dedi.

Programda ayrıca "Referandum için neden evet diyoruz? Bunca yıldır devletin en üst makamı olan Cumhurbaşkanını neden halkın seçmediği gibi önemli konularda istişare edildi.

(FSİ-MET-Y)



06.04.2017 15:23:47 TSI

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