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Başkan Keleş TÜGVA heyeti ile bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İsmail Emanet ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş sivil toplum kuruluşları ve temsilcileri ile görüşmelerine devam ediyor. Son olarak TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet, Düzce Şube Başkanı Mehmet Bülent Bilgin ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Başkan Keleş, sivil toplum kuruluşlarının toplum üzerindeki etkinliğine dikkat çekerek büyük önem taşıdıklarını belirtti. 16 Nisan Referandum hazırlıkları ve çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunan heyet Düzce'de belediye tarafından yapılan çalışmalar ve projeler hakkında da Başkan Keleş'ten bilgi aldı.

(TT-RFK-Y)



06.04.2017 15:24:43 TSI

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