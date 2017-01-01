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Burhaniye'de parklar güzelleşiyor



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yeşil alan, yeni park yapımı ve peyzaj çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

İlçenin merkez parkı olan Şehit Turhan Bayraktar Parkında yapılan yenileme çalışmaları devam ederken, Tahtacı Mahallesi'ne ve Hacı Ahmet Mahallesi'nde bulunan Necdet Tosun Parkına da yeni oyun grupları yerleştirildi. Bu arada merkezde bulunan Şehit Turan Bayraktar parkında ise geçtiğimiz aylarda başlanan revize işlemleri çiçek ekimleri ile devam ediyor.

Yapısal alanların yapımının ardından, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal'ın talimatı ile tasarlanan ve işçiliği tamamen belediyeye ait aydınlatma direklerinin montajına da başlandı. Yeni proje, 4 bin 483 metrekaresi yeşil alan, bin 370 metrekaresi yapısal alandan oluşuyor. Şehit Turan Bayraktar Parkı'nda yenileme çalışmaları kapsamında mevcutta var olan kafeterya, oturma alanları, çocuk oyun grubu, aydınlatma ve sulama sistemleri yer alacak. Ayrıca Parkın girişinde yer alan Atatürk ve İsmet İnönü heykeli de yeni bir düzenleme ile yukarı kaldırılarak daha dikkat çekici bir hale getirildi. Eski haliyle, büyüyen ve gelişen Burhaniye'ye yetersiz gelen şehir parkının yeni hali 7'den 70'e herkesin düşünüldüğü bir proje olarak tasarlanıyor. Burhaniyeli Yeşilçam sinema sanatçısı Necdet Tosun'un adını taşıyan parka çocuk oyun grubu kuruldu. Mahalleler nezdinde önceki yıllarda yapılmış olan ve yeni yapılan parklarda eskiyen, yıpranan oyun gruplarının yanı sıra yeni çocuk oyun gruplarının montaj işlemleri bir plan dâhilinde yapılmasına devam ediliyor. Burhaniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından en son ilçe merkezinde bulunan Necdet Tosun Parkı ile kırsal Tahtacı Mahallesinde bulunan parka oyun grupları konularak mahalle de bulunan çocukların vakitlerini eğlenerek geçirmelerine imkân sağlandı.

(FT)



06.04.2017 15:25:26 TSI

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