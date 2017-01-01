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Ortaca'da fizik tedavi hastaları merkez istiyor

- Ortaca'da fizik tedavi hastaları, yetkililerden fizik tedavi merkezi talebinde bulundu



(Fotoğraflı)



Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - Ortaca Devlet Hastanesinde fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinin olmaması nedeniyle Muğla ve Fethiye'ye giden hastalar, zor durumda kaldıklarını belirterek yetkililerden merkez talebinde bulundu.

Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerindeki fizik tedavi hastalarının yıllardır Muğla ve Fethiye'ye gidip gelmek zorunda kaldıklarını belirten vatandaşlar yeni yapılmakta olan hastanede fizik tedavi merkezi yapılması konusunda ilgililerden destek bekliyor.

Fizik tedavi için Fethiye Devlet Hastanesine giden Senem Ağdemir, "Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz yaklaşık 150 bin nüfusun yaşadığı bir bölge. Burada da birçok fizik tedavi hastası var. Muğla veya Fethiye'ye gidip gelmek zorunda kalıyorlar. Birçok hastada tedavisi gereği her gün gidip geliyor. Buralara gidiş ve gelişlerde birçok zorlukla karşılaşıyoruz. Ortaca'ya neden bir fizik tedavi merkezi kurulmaz anlamış değiliz. Yaz aylarında bu bölgenin nüfus yoğunluğu daha da artmakta iken sağlık yönünden bu eksikliğin giderilmesi gerektiğine inanıyoruz. Mevcut hastanenin fiziki şartları uygun olmayabilir ama en azından yeni yapılmakta olan Ortaca Devlet Hastanesinde Fizik Tedavi Merkezi kurulması konusunda yetkililerimizin desteklerini bekliyoruz" dedi.

(CC-MB-Y)



06.04.2017 15:25:59 TSI

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