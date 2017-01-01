06 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ortaca'da fizik tedavi hastaları merkez istiyor

06 Nisan 2017 Perşembe, 15:19
Ortaca'da fizik tedavi hastaları merkez istiyor
Ortaca'da fizik tedavi hastaları merkez istiyor
- Ortaca'da fizik tedavi hastaları, yetkililerden fizik tedavi merkezi talebinde bulundu

(Fotoğraflı)

Cihat Cura
MUĞLA (İHA) - Ortaca Devlet Hastanesinde fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinin olmaması nedeniyle Muğla ve Fethiye'ye giden hastalar, zor durumda kaldıklarını belirterek yetkililerden merkez talebinde bulundu.
Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerindeki fizik tedavi hastalarının yıllardır Muğla ve Fethiye'ye gidip gelmek zorunda kaldıklarını belirten vatandaşlar yeni yapılmakta olan hastanede fizik tedavi merkezi yapılması konusunda ilgililerden destek bekliyor.
Fizik tedavi için Fethiye Devlet Hastanesine giden Senem Ağdemir, "Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz yaklaşık 150 bin nüfusun yaşadığı bir bölge. Burada da birçok fizik tedavi hastası var. Muğla veya Fethiye'ye gidip gelmek zorunda kalıyorlar. Birçok hastada tedavisi gereği her gün gidip geliyor. Buralara gidiş ve gelişlerde birçok zorlukla karşılaşıyoruz. Ortaca'ya neden bir fizik tedavi merkezi kurulmaz anlamış değiliz. Yaz aylarında bu bölgenin nüfus yoğunluğu daha da artmakta iken sağlık yönünden bu eksikliğin giderilmesi gerektiğine inanıyoruz. Mevcut hastanenin fiziki şartları uygun olmayabilir ama en azından yeni yapılmakta olan Ortaca Devlet Hastanesinde Fizik Tedavi Merkezi kurulması konusunda yetkililerimizin desteklerini bekliyoruz" dedi.
(CC-MB-Y)

06.04.2017 15:25:59 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

&quot;15 Temmuz Demokrasi Mücadelesi&quot; Konferansı
YEREL

"15 TEMMUZ DEMOKRASİ MÜCADELESİ" KONFERANSI
'15 Temmuz Demokrasi Mücadelesi' konferansına katılan Muğla Valisi Amir Çiçek;
YEREL

'15 TEMMUZ DEMOKRASİ MÜCADELESİ' KONFERANSINA KATILAN MUĞLA VALİSİ AMİR ÇİÇEK;
&quot;Tıbbi ve Aromatik Bitkileri&quot; paneli
YEREL

"TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİ" PANELİ

Çanakkale ruhunu Bodrum'a taşıdılar
YEREL

ÇANAKKALE RUHUNU BODRUM'A TAŞIDILAR
Bodrum'da anaokulu ve kreşlerde çevre eğitimi
YEREL

BODRUM'DA ANAOKULU VE KREŞLERDE ÇEVRE EĞİTİMİ
Bodrum Tanıtım Tırı Trakya'da
YEREL

BODRUM TANITIM TIRI TRAKYA'DA
Bodrum Belediye Spor - Manisa Büyükşehir Belediyespor maçına hazır
YEREL

BODRUM BELEDİYE SPOR - MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR MAÇINA HAZIR
Milas'ta motosikletin çarptığı çocuk yaralandı
YEREL

MİLAS'TA MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI ÇOCUK YARALANDI
Ortaca'da şehitler için hayır yapıldı
YEREL

ORTACA'DA ŞEHİTLER İÇİN HAYIR YAPILDI
Yatağan Belediyesi ve MİTSO Stratonikeia'yı birlikte tanıtacak
YEREL

YATAĞAN BELEDİYESİ VE MİTSO STRATONİKEİA'YI BİRLİKTE TANITACAK
Menteşe yeni Otogar temeli atıldı
YEREL

MENTEŞE YENİ OTOGAR TEMELİ ATILDI
Milas'ta lisede gaz paniği
YEREL

MİLAS'TA LİSEDE GAZ PANİĞİ
DP Genel Başkanı Uysal:
YEREL

DP GENEL BAŞKANI UYSAL:
KYK Muğla turnuvasının kupa ve ödül töreni yapıldı
YEREL

KYK MUĞLA TURNUVASININ KUPA VE ÖDÜL TÖRENİ YAPILDI
Ortaca'da miniklere trafik eğitimi
YEREL

ORTACA'DA MİNİKLERE TRAFİK EĞİTİMİ
Büyükşehir Kıbrıs Gazileri'ni Yavru Vatan'a gönderdi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR KIBRIS GAZİLERİ'Nİ YAVRU VATAN'A GÖNDERDİ
Köyceğiz'de polislerden minik öğrencilere ziyaret
YEREL

KÖYCEĞİZ'DE POLİSLERDEN MİNİK ÖĞRENCİLERE ZİYARET
Vali Çiçek, Ortaca'da şehit yakınları ve gazilerle buluştu
YEREL

VALİ ÇİÇEK, ORTACA'DA ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERLE BULUŞTU
Başkan Çakıroğlu ulaştırma odasını arsa sahibi yaptı
YEREL

BAŞKAN ÇAKIROĞLU ULAŞTIRMA ODASINI ARSA SAHİBİ YAPTI
Muğla Valisi Amir Çiçek;
YEREL

MUĞLA VALİSİ AMİR ÇİÇEK;
ilas'ta sağlıkçılar pembe kurdele kansere dikkat çekti
YEREL

İLAS'TA SAĞLIKÇILAR PEMBE KURDELE KANSERE DİKKAT ÇEKTİ
Milas'ta Başbuğ Türkeş dualarla anıldı
YEREL

MİLAS'TA BAŞBUĞ TÜRKEŞ DUALARLA ANILDI
Marmaris'te spor kompleksi için yer teslimi
YEREL

MARMARİS'TE SPOR KOMPLEKSİ İÇİN YER TESLİMİ
Marmaris Gençlik Merkezi projesi hayata geçiyor
YEREL

MARMARİS GENÇLİK MERKEZİ PROJESİ HAYATA GEÇİYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en çok satan otomobil ve 4x4 modelleri
OTOMOBİL

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK SATAN OTOMOBİLLERİ!

 1
  • 2 Ünlü model çırılçıplak fotoğrafını paylaştı
  • 3 Arabasını oturma odasına park ediyor! İşte ünlü oyuncunun Beykoz'daki evi
  • 4 Mutfak pozu