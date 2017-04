YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Polis kazalara karşı kurban kesti

Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da son 1 hafta içerisinde polis aracını karıştığı iki farklı kazanın ardından polisler kaza ve belaların defi için kurban kesti.

Son bir hafta içerisinde Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı bir sivil, birde resmi polis aracı trafik kazasına karıştı. He iki kazada da polisler yaralandı. Yaşanan bu kazaların ardından Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezinde kazaların ve belaların defi için kurban kesildi.

Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve polislerin katıldığı tören ile kurban kesildi.

Dualar eşliğinde kesilen kurban sonrasında açıklamada bulunan Emniyet Müdürü Metin Alper, yaşanan kazaların üzüntü verici olduğunu, tek sevinçlerinin can kaybının olamaması olduğunu söyledi.

Metin Alper, "Sevinçler paylaştıkça çoğalır, üzüntüler paylaştıkça azalık. Çok değerli Adıyaman halkı bizi bu üzüntülü günlerimizde bizleri yalnız bırakmıyor. Polis Bayramının olduğu hafta içerisinde bu kazaların olması bizleri üzüyor ama bizleri yalnız bırakmayan Adıyamanlılar sayesinde üzüntülerimiz azalıyor. Son bir hafta içerisinde iki farklı kaza meydana geldi. Her iki kazada 5 polisimiz hafif şekilde yaralandı. Allah tüm polislerimizi kazadan beladan korusun" dedi.

Adıyaman Yamanspor Kulüp Başkanı Abdurrahman Vural ve yöneticiler polisleri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ileterek, baklava ikramında bulundular.

06.04.2017 15:26:27 TSI

