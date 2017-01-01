Başkan Ataç, mermercilerle bir araya geldi
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ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Mermerciler Derneği üyeleri ile bir araya geldi.
Eskişehir Mermerciler Derneği Başkanı Abdülkadir Sönmez ve dernek üyeleri ile bir araya gelen Başkan Ataç ve Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, dernek binasında uzun süre sohbet etti. Ataç, Tepebaşı Belediyesi'nin çalışmalarından bahsederek, mermercilerin istek ve önerilerini de not aldı.
Gelen sorular üzerine 16 Nisan'da yapılacak olan referanduma da değinen Başkan Ataç ve Milletvekili Çakırözer, dernek üyeleriyle konuyla ilgili görüşlerini paylaştı.
(KÇ)
06.04.2017 15:26:40 TSI
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