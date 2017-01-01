Haydi fidan dikmeye
- Çevre Derneği Başkanı Güner Sümer:
- "Hedefe ulaşmak için Eskişehir'de ve Türkiye'de herkesin kişi başına en az üç fidan dikmesi gerekir"
(Fotoğraflı)
Mustafa Yıldırım
ESKİŞEHİR (İHA) - Musa Özü Göleti'nde 20'nci ormanını oluşturacak Eskişehir Çevre Derneği yöneticileri, tüm Eskişehirlileri fidan dikmeye davet etti.
Çevre Derneği Başkanı Güner Sümer, yeni ormanlarında fidanlarını 9 Nisan 2017 Pazar günü saat 12.00'de Musa Özü Göleti mevkiine dikeceklerini, bu etkinliğe katılmak isteyenler için Eskişehirlilerin dernek binası önünde aynı gün saat 11.00'de otobüs kaldıracaklarını söyledi. Eskişehir'i ağaçlandırmak istediklerini belirten Çevre Derneği Başkanı Güner Sümer, "Bugün Eskişehir'de kişi başına 4 metrekare yeşil alan düşmektedir. Ancak bu rakam Avrupa'da 9 metrekaredir. Bu hedefe ulaşmak için Eskişehir'de ve Türkiye'de herkesin kişi başına en az üç fidan dikmesi gerekir" dedi.
Derneğin her cumartesi günü saat 14.00'de çevre konferansları yaptığını belirten Sümer, "Derneğimiz ayrıca; hava, su, toprak, gürültü, görüntü kirliliği ime mücadele etmektedir. Çöp katı atıklarının toplanması ve geri dönüşümü, kentsel sorunlar, tarihi ve kültürel varlıkların korunması da çalışmalarız arasında bulunmaktadır" şeklinde konuştu.
(MY-MET-Y)
06.04.2017 15:26:45 TSI
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