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YEREL HABERLER  / KARABÜK HABERLERİ
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İl Özel İdarede pozisyon değişikli sınavı yapıldı

06 Nisan 2017 Perşembe, 15:20
İl Özel İdarede pozisyon değişikli sınavı yapıldı
İl Özel İdarede pozisyon değişikli sınavı yapıldı

(Fotoğraflı)

Çetin Uzunkara
KARABÜK (İHA) - Karabük İl Özel İdare Genel Sekreterliğinde kadrolu olarak çalışmakta olan ve aslen yaptığı işler olup da olurlu olarak değişik pozisyonda çalışmakta olan 13 personel için pozisyon değişikliği sınavı yapıldı.
İl Özel İdare toplantı salonunda yapılan sınav öncesi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Yol -İş Kastamonu 2 no'lu Şube Başkanı Sadık Düzgün sınava katılan personele başarılar dilediler.
Sınav komisyonunda yer alan Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Kökcü, İl Genel Meclis Üyesi Mesut Aydın, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü İsmail Aydın, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Özgür Bülbül ve Yol İş Sendikası İş yeri temsilcisi İsmail Ören gözetiminde yapılan sınavda genel kültür ve mesleki bilgi soruları başarılı olan personel pozisyon değiştirmeye hak kazancak.
(ÇU-YE-Y)

06.04.2017 15:27:17 TSI
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