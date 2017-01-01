06 NİSAN 2017
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Alaşehir'deki yatırımlar değerlendirildi

06 Nisan 2017 Perşembe, 15:20
Alaşehir'deki yatırımlar değerlendirildi
Alaşehir'deki yatırımlar değerlendirildi

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, Belediye Başkan Yardımcısı Muammer İbişoğlu ve birim müdürleri ile değerlendirme toplantısı yaptı.
Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban belediye birim müdürleri ile bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gerçekleşen müdürler toplantısında birim müdürleri, Belediye Başkanı Karaçoban'a devam eden ve tamamlanmış hizmetler ve birim faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Başkan Karaçoban projelerin önemli olduğunu ve herhangi bir aksaklığa mahal vermeden çalışmaların zamanında tamamlanması gerektiğini ifade etti.
Belediye birim müdürlerini tek tek dinleyerek tamamlanmış ve yapılması gereken çalışmalar hakkında talimat veren Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, "Alaşehir ve insanımız için yararlı hizmetleri ortaya koyabilmek için belediye birim müdürlerimizle düzenli olarak bir araya geliyoruz. Hizmetler hakkında bilgi alarak yapılan işlerimizi kontrol ediyoruz. Daha kaliteli bir hizmet sunabilmek için çalışıyor ve çalışmaya da devam edeceğiz." dedi.
(SC-Y)

06.04.2017 15:27:42 TSI
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