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Mali müşavirlere kurumlar vergisi beyanı konulu seminer



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KONYA (İHA) - Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından kurumlar vergisi beyanı konulu seminer düzenledi.

Oda binasında düzenlenen seminer öncesi konuşan Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek, iş temposuna ayak uydururken aynı zamanda mesleki eğitimleri takip ederek bilgileri güncel tuttuklarını söyledi. Eğitim seminerlerinin mesleklerinin bir parçası haline geldiğini belirten Özselek, "Konya SMMMO olarak da üyelerimize en faydalı ve en güncel bilgiyi sağlayacak seminerleri düzenlemenin gayreti içerisindeyiz. Bizler Oda yönetimi olarak faaliyetlerimize aralıksız devam ediyoruz. Staja Başlama ve SMMM sınavlarına hazırlık kursları, Yeminli Mali Müşavirlik sınavlarına hazırlık kursları, Selçuk Üniversitesiyle tezsiz yüksek lisans eğitimleri, İŞKUR işbirliği kapsamında düzenlediğimiz girişimcilik eğitimlerimiz aralıksız devam ediyor. Her zaman eğitimi ve mesleki gelişimi destekleyen bir tavır sergiledik" ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki Mayıs ayında Antalya Side'de ilk defa yaza ilk adım semineri düzenleyeceklerini belirten Özselek, "Bu seminerde amacımız; meslektaşlarımızın ve stajyerlerimizin yoğun iş temposundan sonra bir nebze stresten uzaklaşması ve dinlenmesini sağlamak, aynı zamanda meslektaşlarımızın ve stajyerlerimizin birbirleriyle kaynaşmasını vesile olmaktır. Bundan sonra da bu tür eğitim seminerlerine devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Seminer, İstanbul TESMER Yönetim Kurulu Üyesi SMMM Halim Bursalı'nın sunumuyla son buldu.

(MB-İP-Y)



06.04.2017 15:29:18 TSI

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