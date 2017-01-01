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Başkan Ataç, belde evinde projelerini anlattı



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ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesinin her geçen gün daha fazla insanın buluşma noktası haline gelen belde evleri, üretim ve paylaşmanın mutluluğunun yaşandığı adresler oluyor.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da, yurttaşların buluşma noktası haline gelen belde evlerinde gerçekleştirdiği ziyaretlerle belediyenin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler veriyor. Avlulu Çarşı Belde Evi'nde kursiyerlerle bir araya gelen Başkan Ataç, belde evlerinin ev ekonomisine desteğinin yanı sıra dostlukların geliştiği, paylaşmanın, mutluluğunun yaşandığı noktalar haline geldiğini söyleyerek, "Belde evleri artık buralara sahip çıkan vatandaşlarımızın kendi evleri oldu" dedi.

Ataç, Tepebaşı Belediyesi'nin hizmetlerinden de bahsederek, "2001 yılında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ilk belde evini açtık. Belediye binasında bile doğru dürüst bilgisayar yokken, buraya bilgisayar kursu açtık, okuma yazma kursu açtık. Şimdi ise 30 belde evimiz var. Kadınlarımız belde evlerine sahip çıkıyor. 2009'dan bu yana 100 bine yakın kadınımız belde evlerimizden hizmet almış. Gençlik merkezlerimizde üniversite öğrencileri sabahın 6'sında ücretsiz kurslarımız için kuyruğa giriyor. Çocuklarımız için Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi açtık. 30 bin çocuk bir kuruş ödemeden tedavi oldu. Su Sporları Merkezi açtık, Türkiye'de eşi benzeri yok. Yüzme bilmeyen çocuğumuz kalmasın istiyoruz. Montaj Atölyesi'nde engelli çocuklar fabrikalardan gelen parçaları birleştiriyorlar. Artık elleri daha iyi çalışıyor, hatalı parçaları ayırabiliyorlar. Kızılcıklı'daki Down sendromlu çocuklarımızın çalıştığı Gökkuşağı Kafe'yi biliyorsunuz. Önceleri aileleriyle birlikte işe geliyorlardı, şimdi tek başlarına işe geliyorlar. Büyük yol kat ettik" diye konuştu.

(KÇ)



06.04.2017 15:30:32 TSI

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