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Körfez'de vatandaşlara çevre bilinci aşılanıyor



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediyesi, "Çöpünü değil, Sevgini bırak" projesi ile vatandaşlara çevre bilinci aşılıyor.

Körfez Belediyesi, Körfez'in yeşil alanlarına 'Çöpünü değil, sevgini bırak' tabelaları asarak, vatandaşların daha duyarlı olması gerektiğini hatırlatıyor. Uyarı için hazırlanan tabelalar ise özellikle hafta sonu insanların piknik yaptığı alanlara asılıyor. Ekipler, doğaya atılan atıkların sadece kirliliğe neden olmadığını, toprağın verimliliğini de düşürdüğünü belirterek, "Yaptığımız çalışmalarda öncelikli hedefimiz, çevre ve insan sağlığını korumaktır. Bunun için ilçemizin her bölgesinde çalışmalarımızı titizlikle yürütmekteyiz. Sloganımız da çöpünü değil, sevgini bırak" ifadelerini kullandı.

(İG-GY-Y)



06.04.2017 15:32:34 TSI

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