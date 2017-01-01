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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Başkan Kale, öğrencilere yerel yönetimleri anlattı

06 Nisan 2017 Perşembe, 15:27
Başkan Kale, öğrencilere yerel yönetimleri anlattı
Başkan Kale, öğrencilere yerel yönetimleri anlattı
- İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale;
- "Sizler, ülkemizin geleceğisiniz"

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - İncirliova Hürmüs Ayaydın İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, Sosyal Bilgiler dersinde işledikleri "Yerel Yönetimler" konusunu Belediye Başkanı Gürşat Kale'den dinledi.
Okul Müdürü Kenan Çalışkan, Sınıf Öğretmeni Şahin Birkan ve Rehberlik Öğretmeni İsmail Büyükkalaycı ile birlikte minik öğrencileri makamında kabul eden Başkan Kale; öğrencilerin kendisine verdiği çiçekten dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ederek "Sizler aydınlık yarınlarımızın, ülkemizin geleceğisiniz. Beni çok mutlu ettiniz" dedi.
Yerel yönetimlerin çalışmaları hakkında öğrencilere bilgiler aktaran Başkan Kale, "İncirliova her geçen gün büyüyen ve gelişen bir ilçedir. Bu ilçede yaşayan herkes İncirliova ailesinin bir ferdidir. Bizim görevimiz de tüm aile üyelerimize eşit ve adil bir şekilde hizmet etmek. İlçemizin sorunlarını çözüp kalkınmasını, gelişmesini ve modernleşmesini sağlamaktır" dedi.
Bir öğrencinin; "Okulumuzun eksiklikleri var Başkanım. Bizim okulumuza da destek verir misiniz" demesi üzerine Başkan Kale; "İncirliova Belediyesi olarak eğitim ve öğretime büyük önem veriyoruz. Okullarımızın ihtiyaçlarını karşılayıp siz değerli yavrularımızın daha modern kurumlarda eğitim görmesi için üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Okulunuzun bir kısım eksikliklerini giderdik. İnşallah önümüzdeki günlerde sportif ve eğitimsel araç ve gereç ihtiyaçlarınızın karşılanması için de çalışmalarımız olacaktır. Sizlere destek vermek benim için onurdur" dedi.
Öğrencilerle tek tek ilgilenen ve çeşitli ikramlarda bulunan Başkan Kale, minik öğrencilerle birlikte belediye hizmet binasını gezerek Yerel Yönetimler Dersine ilişkin bilgiler aktardı.
(MB-Y)

06.04.2017 15:34:24 TSI
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