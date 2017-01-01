YEREL HABERLER / DİYARBAKIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gençlik Hizmetleri, Diyarbakırlı gençleri bir araya getirdi

Gençlik Hizmetleri, Diyarbakırlı gençleri bir araya getirdi



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önemli bir projeye imza attı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen ve Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde hayata dair sohbetlerin konuşulduğu Genç Gündem programında Diyarbakırlı gençler bir araya geldi. Dicle Üniversitesi Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe katılım büyük oldu. Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan etkinliğe Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, YURT-KUR İl Müdürü Metin Yılmaz, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Canan Cansu'nun moderatör olarak yer aldığı programda, Yenişafak Gazetesi yazarı Merve Şebnem Oruç ise konuşmacı olarak yer aldı. Hayata dair konuların ele alındığı etkinlikte, referandum ve yeni yasayla ilgili bilgilendirme de yapıldı.

Öğrencilerin yoğun sorularına içtenlikle cevap verildiği etkinlik, gençlerle çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.

(İHA-MP-Y)



06.04.2017 15:34:34 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER