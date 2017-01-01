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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Gençlik Hizmetleri, Diyarbakırlı gençleri bir araya getirdi

06 Nisan 2017 Perşembe, 15:27
Gençlik Hizmetleri, Diyarbakırlı gençleri bir araya getirdi
Gençlik Hizmetleri, Diyarbakırlı gençleri bir araya getirdi

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önemli bir projeye imza attı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen ve Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde hayata dair sohbetlerin konuşulduğu Genç Gündem programında Diyarbakırlı gençler bir araya geldi. Dicle Üniversitesi Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe katılım büyük oldu. Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan etkinliğe Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, YURT-KUR İl Müdürü Metin Yılmaz, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve öğrenciler katıldı.
Canan Cansu'nun moderatör olarak yer aldığı programda, Yenişafak Gazetesi yazarı Merve Şebnem Oruç ise konuşmacı olarak yer aldı. Hayata dair konuların ele alındığı etkinlikte, referandum ve yeni yasayla ilgili bilgilendirme de yapıldı.
Öğrencilerin yoğun sorularına içtenlikle cevap verildiği etkinlik, gençlerle çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.
(İHA-MP-Y)

06.04.2017 15:34:34 TSI
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