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ATB Başkanı Çandır: "Amaç sorumluluktan değil sorundan kurtulmak"



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ANTALYA (İHA) - Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, "Tarımda sorundan kurtulmak yerine sorumluluktan kurtulmak anlayışını benimsemiyoruz" dedi.

ATB Başkanı Ali Çandır, Yönetim Kurulu Üyeleri Halil Bülbül, Hüseyin Simav, Cüneyt Doğan ve Süleyman Ersan'la birlikte Antalya Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne atanan Mustafa Özen'i ziyaret etti. Ziyarette ATB Başkanı Çandır, Borsa'nın çalışmaları hakkında Özen'e bilgi verirken, kurumların birlikte çalışmasının önemine vurgu yaptı. Borsa'nın proje odaklı çalıştığını, değerlendirmelerini de analizlerle yaptığını belirten Çandır, "Tarımda sorundan kurtulmak yerine sorumluluktan kurtulmak anlayışını benimsemiyoruz. Biz sorunları, çözüm bulunsun diye ortaya koyuyor, çözümü için de elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Bu kapsamda Müdürlüğünüzle iyi ilişkiler içerisinde çalışmalarımızı geçmişten beri sürdürüyoruz" diye konuştu. Çandır, Borsa'nın öncülüğünde yürütülen Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX, tescil çalışmaları devam eden tavşan yüreği zeytin ve karyağdı armudu ile Zeytinpark, Tarım Konseyi ve ATB Gençlik Grubu'nun çalışmaları hakkında bilgiler verdi.



Sorunları sinerji ile çözeriz

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Özen de ziyareti nedeniyle Antalya Ticaret Borsası yönetimine teşekkür etti. Bütün paydaşların katkısı ile Antalya tarımını iyi bir noktaya götürme hedefinde olduklarını söyleyen Özen, çok fazla paydaşı olan tarım sektörünün birlikte çalışarak iyi bir sinerji oluşturabileceğini vurguladı. Özen, tarım sektörü temsilcileriyle sık sık bir araya gelip sorunları birlikte ortaya koyup, çözümü de birlikte bulmaktan yana olduklarını ifade etti.

ATB Başkanı Ali Çandır, İl Müdürü Mustafa Özen'e Zeytinpark'ta üretilen zeytinyağ, sabun ve tıbbi aromatik bitkilerden oluşan paket hediye etti.

(SÇ-SÇ-Y)



06.04.2017 15:36:32 TSI

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