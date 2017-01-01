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Dali Sergisi büyük ilgi görüyor



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi tarafından açılan Çağdaş Sanatlar Galerisi ve Salvador Dali Sergisi; milletvekilleri, belediye başkanları ve Eskişehirli sanatseverlerin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

İsmet İnönü'nün torunu ve CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan, Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisini gezdi. Çağdaş Sanatlar Galerisinde yer alan Salvador Dali Sergisini de gezen Bilgehan'a gezi sırasında Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt eşlik etti. Anı defterine duygularını yazan Bilgehan, Başkan Kurt'la anı fotoğrafı çektirdi.

Salvador Dali Sergisi ve Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi'ni çok beğendiğini belirten Bilgehan, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt'a sanata verdiği önemden dolayı teşekkür etti.



Öğrenciler Salvador Dalinin dünyasını keşfediyor

Öte yandan Salvador Dali Eskişehirli sanatseverler ve öğrenciler tarafından ziyaret edilmeye devam ediyor. Birçok okul Salvador Dali Sergisi'ni gezmek için Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi'ne sergi düzenlerken, öğrenciler Salvador Dali'nin dünyasını keşfetme şansı yakalıyor. Sergiyi gezen Eskişehirliler gezi sonunda Salvador Dali ile anı fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmiyor.

Sergide, Salvador Dali'nin 4 adet 1967 tarihli Zodyak ve 1973 tarihli, Fantastik edebiyatın başlangıcı sayılabilecek Fransız hümanist filozof ve yazar François Rabelais'in 16. yüzyılda yazmış olduğu "Dev Gargantua Ve Oğlu Pantagruel'in Olağanüstü Hayatları" kitabını konu edindiği Pantagruel serisine ait 18 adet renkli litografisi sergileniyor.



30 Nisan'a kadar açık

Salvador Dali'ye ait litografilerin yanı sıra, ünlü sanatçının 1929 yılında arkadaşı Luis Buuel ile birlikte çektiği "Bir Endülüs Köpeği" adlı avangart film ve hayatının anlatıldığı belgeselin gösterildiği Sergi; 30 Nisan 2017 tarihine kadar, her gün 10:00-22:00 saatleri arasında sanatseverlerce izlenebilecek.

(KÇ)



06.04.2017 15:37:00 TSI

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