06 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Tahmazoğlu Dumlupınar mahallesinde cumhurbaşkanlığı sistemini anlattı

06 Nisan 2017 Perşembe, 15:29
Tahmazoğlu Dumlupınar mahallesinde cumhurbaşkanlığı sistemini anlattı
Tahmazoğlu Dumlupınar mahallesinde cumhurbaşkanlığı sistemini anlattı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Dumlupınar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek, Cumhurbaşkanlığı Sistemini anlattı.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Dumlupınar Mahallesinde bulunan esnaf ve vatandaşlarla tek tek görüşerek Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Anayasa değişikliğinin gerekliliğini anlattı. Başkan Tahmazoğlu, her gittiği mahalleden de destek sözü aldı. Başkan Mehmet Tahmazoğlu, ülkenin her anlamda kalkınması için Cumhurbaşkanlığı siteminin gerekliliğini anlattıklarını belirterek, "Dumlupınar mahallemizde bulunan esnafımızı ve vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Vatandaşlarımızdan büyük bir destek gördük. Büyük Türkiye'nin kalkınması için evet diyeceklerini beyan ettiler. Bizde kendilerine bu desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.
(SD-Y)

06.04.2017 15:37:31 TSI
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