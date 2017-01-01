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Odunpazarı Belediyesi'nin 1100 Günü etkinlikleri devam ediyor

- Eskişehirspor Marşını işaret dili ile söylediler



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi, "Odunpazarı Belediyesi'nin 1100 Günü" sloganıyla ESPARK Alışveriş Merkezinde oluşturduğu etkinlik alanında; 3 yılda gerçekleştirdiği, devam eden çalışmaları ve hayata geçireceği projelerini anlatmaya devam ediyor.

Etkinliğin beşinci gününde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü vatandaşlarla bir araya geldi. Şenlik havasında geçen etkinliklerde, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü faaliyetlerini ve projelerini anlattı. Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, etkinlik alanına giderek vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Kurt, vatandaşların sorularını cevaplayarak, dilek ve şikâyetlerini dinledi. Etkinlikte Eskişehirspor Marşı işaret dili ile söylenirken, vatandaşlar ve Odunpazarı Belediyesi yetkilileri Başkan Kurt'un 5 Nisan Avukatlar Gününü kutladı. İlerleyen saatlerde ise Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Odunpazarı Meslek Edindirme Kurslarında (OMEK) verilen keman kursunda eğitim gören öğrenciler etkinlik alanında mini bir konser verdi. Eğitmenlerinin de piyano ile eşlik ettiği konser Eskişehirlilerin beğenisini kazandı.

Odunpazarı Belediyesi'nin ESPARK'taki etkinlikleri 7 Nisan 2017 Cuma Günü sona erecek. 7 Nisan 2017 Cuma Günü Park ve Bahçeler Müdürlüğü etkinlik alanında vatandaşlarla bir araya gelecek. Etkinlik alanına gelen vatandaşlar birim müdürü ve belediye çalışanlarından yüz yüze bilgi alabilecek.

(KÇ)



06.04.2017 15:40:29 TSI

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