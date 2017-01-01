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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Şanlıurfa'da asfalt serimi 3 milyon metrekareye ulaştı

06 Nisan 2017 Perşembe, 15:34
Şanlıurfa'da asfalt serimi 3 milyon metrekareye ulaştı
Şanlıurfa'da asfalt serimi 3 milyon metrekareye ulaştı

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 13 ayrı ilçede yürüttüğü çalışmalar kapsamında 2 milyon 930 bin metrekarelik asfalt serimi gerçekleştirdi. Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfalıların hizmetin en iyisine layık olduğunu söyledi.
Şanlıurfa kent merkezi başta olmak üzere 13 ilçenin tümünde hizmet kalitesini her geçen gün yükselttiklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Karaköprü, Eyyübiye ve Haliliye'de asfaltı revize edilen cadde ve bulvarlarda ulaşım ve yol kalitesinin yükseldiğine dikkat çekti.
Karaköprü İlçesinde yer alan Mehmet Hafız ve İbrahim Kolsuzoğlu Bulvarında yürütülen sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Nihat Çiftçi, "Yol Medeniyettir düsturuyla yeni Şanlıurfa'yı oluşturma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.
Şanlıurfalı hemşehrilerim hizmetin en güzeline layık
Asfalt çalışmaları hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Asfalt Şubesi Ekiplerimiz mevcut bulvarlarımızı da onarıp yeniden asfaltlayarak halkımızın hizmetine sundu. Müthiş bir asfalt atağı başlattık. Yapılan çalışmaları planlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bugün Şanlıurfa'da 10 adet yeni bulvar açıyoruz. 12 adet bulvarımızın da asfaltını revize ettik. Yol kalitemizi yükseltiyoruz. Bunun yanı sıra ulaşım anlamında düzenlemeler yapıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana sıcak asfalt çalışmamıza çok az bir süre ara verdik. Şanlıurfalı hemşehrilerimiz bu gayretimize şahittir. Asfalt serimini gerçekleştiren yüklenici firmamız çok düzenli ve programlı işini yapıyor. Büyükşehir olarak 13 ayrı ilçede hizmetlerin kalitesini yükselteceğiz. Bu hedefimizden asla taviz vermeyeceğiz. Önümüzdeki süreçte Şanlıurfa'ya yeni bulvarlar kazandıracağız. Altyapı anlamında çalışmalarımız devam edecek. Asfalt revizesini yaptığımız bu bulvarın yanı sıra diğer bulvarlarda asfalt revizesi devam edecek. Bu çalışmalar aynı zamanda Şanlıurfa trafiğini de rahatlatacak. Ortaya konulan iş gerçekten bir ekip işidir. Ekibimiz her anlamda hizmet kalitesini artırmak için Şanlıurfa'yı masaya yatırmıştır. Bu kalite her geçen gün yükselecektir. Bizim işimiz çalışmaktır. Bizde hiçbir zaman durmuyoruz. Gecede çalışıyoruz, gündüzde çalışıyoruz, hafta sonu da demiyoruz. Bu kapsamda bende ekibimi kutluyorum" diye konuştu.
İki milyon 930 bin metrekarelik sıcak asfalt serimi yapıldı
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 13 ayrı ilçede yürüttüğü asfalt çalışması kapsamında 2 milyon 930 bin metrekare asfalt serimi yaptı.
Yolların onarımında 453 bin 115 metrekarelik asfalt kullanıldı
Sürücülerin daha konforlu ve güvenilir bir şekilde seyahat etmelerini hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını merkez ilçelerde de yoğunlaştırdı. Eyyübiye, Karaköprü ve Haliliye ilçelerinde birçok cadde ve bulvarda aşınmış asfaltları revize ederek tekrar hizmete sunan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda 453 Bin 118 metrekare asfalt sererek kısa sürede bir çalışmaya imza attı.
Haliliye İlçesinde, Meteoroloji, Behçet Arabi, Zafer, Adalet, Şani Efendi, Zafer Caddesi ile Mevlana Caddesi Bağlantısı, ŞUTİM Caddesi, Harran Üniversitesi Caddesi, Karaköprü İlçesinde, Şenevler Mahallesi 6137'nci Sokak 601'inci Cadde, Çamlıyayla Mahallesi Ormanyolu, Birinci 35 metrelik yolda Mehmet Hafız Bulvarı, İbrahim Kolsuzoğlu Bulvarı, Eyyübiye İlçesinde, Mevlana, Fidancılar, Meşarkiye, Harran Kapı, Askeriye Caddesi, Akçakale Yolu ve Hastane çevresi asfalt serimi tamamlanarak deforme olmuş caddenin ulaşım standardı yükseltildi.
(Şİ-AOA-Y)

06.04.2017 15:41:29 TSI
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