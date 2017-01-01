YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Erin'in eşi depremzedeleri ziyaret etti

Vali Erin'in eşi depremzedeleri ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Valisi Abdullah Erin'in eşi Gülhan Erin, Samsat ilçesinde depremzedeleri yalnız bırakmıyor.

Adıyaman Valisi Abdullah Erin'in eşi Gülhan Erin, beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy'un eşi Ünzile Atasoy ve Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım'ın eşi Belgin Yıldırım'la birlikte 5.5. şiddetindeki depremden etkilenen Samsat İlçesine bağlı Bağarası köyünü ziyaret etti. Burada çadırlarda yaşayan hanımlarla görüşüp, depremzedelere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bağarası Köyünde minik çocuklar başta olmak üzere depremzede ailelere yakın ilgi gösteren bayan Erin, köydeki tüm evleri tek tek gezerek, hepsiyle ayrı ayrı sohbet edip durumları hakkında bilgi aldı.

Bayan Erin, yanlarında getirdikleri çeşitli hediyeleri de köyün çocuklarına kendi elleri ile dağıtarak minik yavruları sevindirdi.

Ziyarette afetzedelerin sorunlarını dinleyerek, dilek ve temennilerini alan Gülhan Erin, Bağarası halkına geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Depremin meydana geldiği günden bu yana Samsat ilçemize bağlı birçok köyümüzü ziyaret ederek kardeşlerimizin yaşadıkları acılara ortak olmaya çalışıyor, devletimizin hoşgörüsünü, sıcaklığını, adaletini ve yardımseverliğini depremzede kardeşlerimize hissettiriyoruz. Gösterdikleri misafirperverlik ve sıcak ilgiden dolayı Bağarası köyümüze teşekkür ediyorum" dedi.

(AHM)



06.04.2017 15:43:28 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER