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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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'Nefes Kredisi Projesi' başvurular devam ediyor

06 Nisan 2017 Perşembe, 15:37
'Nefes Kredisi Projesi' başvurular devam ediyor
'Nefes Kredisi Projesi' başvurular devam ediyor

(Fotoğraflı)

Koray Ustabaşı
EDİRNE (İHA) - TOBB, Ziraat Bankası, özel bir banka ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında, KOBİ'lerin finansmana erişimde yaşanan sıkıntıları gidermek ve yüzde 10'un altında faizle kredi kullandırmak amacıyla 12 Aralık 2016 tarihinde başlatılan Nefes Kredisine başvurular devam ediyor.
Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Edirne Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, "Nefes Kredisi projesine Edirne Ticaret Borsası olarak destek vermeye devam ediyoruz. TOBB tarafından Türkiye genelindeki her oda ve borsaya belirli bir miktarda kaynak tahsisi gerçekleştirildi. Ancak daha fazla üyemizin krediye ulaşması için Borsa olarak ek kaynak sağlama kararı almıştık. Üyelerimize tahsis edilmek üzere 10 milyon TL ilave kredi limitimiz mevcut. 27 Şubat 2017 tarihinde yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile KOBİ'lere kefalet oranı yüzde 85'ten yüzde 90'a yükseltildi ve komisyon oranı binde 5'ten, on binde 3'e indirildi. Bu durum üyelerimizin faydasına olan bir gelişme ve kredi tahsis masraflarının azalması anlamına geliyor. Dileğimiz üyelerimizin bu imkandan ihtiyaçları doğrultusunda en iyi şekilde faydalanabilmesidir. Üyelerimizden aldığımız gücü, yine üyelerimiz için kullanmaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Kredi Koşulları
TOBB ile Ziraat Bankası, özel bir banka ve Kredi Garanti Fonu (KGF) arasında imzalanan protokol gereğince borsa üyeleri, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve özel bir bankanın il veya ilçelerde bulunan şubelerin tamamından başvuruda bulunabilecek. Kredi yıllık yüzde 9,90 brüt faiz oranı üzerinden 12 ay vadeli ve aylık eşit taksitli olarak kullandırılacak. Kredinin üst limiti 150 bin TL olacak.
TOBB Nefes Kredisi'ne başvuracak üyelerin öncelikle borsadan "TOBB Nefes Kredisi Başvurusu İçindir" ibareli faaliyet belgesi alması gerekiyor. Bankanın talep edeceği evraklar ile müracaat tamamlanacak.

Masraflar için yasal düzenleme
Protokol imzalanan bankalar tarafından masraf olarak talep edilecek 250 TL ile kefalet komisyonu dışında herhangi bir masraf veya komisyon talep edilmeyecek. Yapılan son yasal düzenleme ile 100 bin TL limitli kredi için 925 TL olan toplam masraf 280 TL'ye, 150 bin TL limitli kredi için bin 137 TL olan toplam masraf ise 295 TL'ye düşürülmüş oldu.
(KU-MK-Y)

06.04.2017 15:45:46 TSI
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