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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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ATAL ve Cunda MTAL'den büyük başarı

06 Nisan 2017 Perşembe, 15:42
ATAL ve Cunda MTAL'den büyük başarı
ATAL ve Cunda MTAL'den büyük başarı

(Fotoğraflı)

Suat Salgın
BALIKESİR (İHA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 48. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması, Bursa bölge sergisi ile sona erdi.
Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde açılan sergide; Eskişehir, Bursa, Çanakkale, Bilecik, Yalova, Balıkesir ve Kütahya illerinde ortaöğrenim öğrencilerinin araştırma projeleri, kurulan stantlarda, Bilimsel Kurul'un ve katılımcıların beğenisine sunuldu. En iyi 100 projeden "Türkiye Finaline" kalan eserler belirlenerek, ödüller sahiplerine verildi.
Söz konusu sergiye Ayvalık Matematik ve Değerler Eğitimi etaplarında iki eserle katıldı.
Matematik alanında, Ayvalık Atatürk Anadolu Lisesi öğretmenleri; Ebru Esen'in danışmanlığında Yağız Fahrettin Gölge, Deniz Tunçel ve İzzetşen Arıkan isimli öğrenciler tarafından hazırlanan "Öklid'in Görünen Yüzü" isimli projesi ile 120 matematik projesi arasından ilk 9 proje arasına girerek bölge finalinde sergilendi.
Değerler Eğitimi alanında sergiye katılmaya hak kazanan diğer proje ise Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin "Barış Manço Şarkılarının Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi" isimli proje oldu. 192 adet Değerler Eğitimi Projesi içinden, ilk beş proje arasına girerek bölge finaline katılmaya hak kazanan projenin Güner Kars Türkdoğan öncülüğünde Eda Büşra Aksoy tarafından hazırlandığı öğrenildi.
Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır; Bursa Bölge Sergisinde sergilenmeye hak kazanan Ayvalık Atatürk Anadolu Lisesi ile Cunda Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi'nin projelerinde emeği geçen öğretmenler; Güner Kars Türkdoğan ile Ebru Esen'in yanı sıra öğrenciler; Eda Büşra Aksoy, Yağız Fahrettin Gölge, Deniz Tunçel ve İzzettin Arıkan'ı tebrik ederek, Türkiye finalinde Balıkesir'i temsil edecek bu okullara başarılar diledi.
(SS)

06.04.2017 15:48:23 TSI
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