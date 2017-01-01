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Selülit ve yaşlanmaya karşı "mezoterapi"



SAMSUN (İHA) - Dermatoloji Uzmanı Dr. Yüksel Oltulu, mezoterapinin; sebebi ne olursa olsun, kadınlarda ve erkeklerde uygulanan saç ile saçlı derinin hem kan dolaşımını hem de ihtiyacı olan organik ürünleri ve vitaminleri sağlayan kombine bir uygulama olduğunu söyledi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Dermatoloji Kliniği'nden Uzm. Dr. Yüksel Oltulu "mezoterapi yöntemi" hakkında bilgi verdi. Mezoterapinin incecik iğneler ve özel ilaçlarla uygulanan bir yöntem olduğunu belirten Dr. Oltulu, "Bu yöntem başlıca üç amaçla kullanılıyor: Yüzdeki bağ dokusunu cildi gençleştirmekte, bel, kalça, basen bölgesini inceltmede ve erkek tipi saç dökülmesinde bu yöntemi kullanmaktayız" dedi.

Mezoterapinin çok ince iğnelerle uygulandığını söyleyen Dr. Oltulu, "Mezoterapide küçük miktarlarda yapılan mikroenjeksiyonlarla ilaçlar direkt olarak problemli bölgeye verilir. Sistemik bir yan etkiye neden olmaksızın problem çözülür. Bu yolla tedaviden maksimum fayda elde edilir. Cilde uygulandığında gözenekleri sıkılaştırıyor, cildin yenilenmesini sağlıyor. Yüzde lifting etkisi yapıyor, cildi daha gergin, genç bir görünüme kavuşturuyor. Zayıflama amacıyla kullanıldığında ise, bel, kalça, basen bölgesine uygulanarak burada incelme sağlıyor. Saç mezoterapisi olarak uygulandığında, saçları yeni yeni seyrelmeye başlayan erkeklerde acil müdahale imkanı sağlıyor" diye konuştu.

Uzm. Dr. Yüksel Oltulu şu bilgileri verdi: "Yaşlanma yaşamın doğal bir sonucudur. Genetik ve çevresel faktörler, yaşam şartları ve yaşamı algılama biçimimiz yaşlanma sürecini etkiler. Kırışıklıklar da cildin yaşlanmasının en doğal sonucudur. Engellenemez fakat geciktirilebilir ve azaltılabilirler. Günümüzde, geçen zamanın ve güneşin cildimizde oluşturduğu izlerden kurtulmak için pek çok gelişmiş teknolojilerden faydalanmak mümkündür. Ciltteki kırışıklık ve gevşemelerde kullanılan mezolift, bu yöntemlerin en doğal ve pratik olanlarındandır."

Selülit tedavisinde de mezoterapi yöntemini uyguladıklarını söyleyen Dr. Yüksel Oltulu, "Selülit, tipik olarak kadınlara özgü bir problem olup, kadınların yaklaşık yüzde 95'inin bu problemden yakındığı bilinmektedir. Genelde kilolu kadınların hepsinde görülmekle beraber, kiloya bağlı olmaksızın da çoğu kadında görülür. Mezoterapi sırasında uygulanan mikro-injeksiyonlar, mezoderm adı verilen deri orta tabakasını stimüle eder, dolaşımı canlandırır, bu sayede selülit oluşum mekanizmasını engeller ve oluşmuş selülitin giderilmesini sağlar. Mezoterapi, selülit tedavisinde uzun yıllardan beri etkili bir yöntem olarak uygulanmaktadır" şeklinde konuştu.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Yüksel Oltulu açıklamasını şöyle tamamladı: "Mezoterapi seansları, sebebi ne olursa olsun, kadınlarda ve erkeklerde uygulanan saç ile saçlı derinin hem kan dolaşımını, hem de ihtiyacı olan organik ürünleri ve vitaminleri sağlayan kombine bir uygulamadır. Saçlı derimiz epidermis denen üst tabaka ve dermis denen alt tabakadan oluşur ve saçlarımıza sürdüğümüz tüm besleyici ürünler sadece üst tabakaya kadar ulaşabildiği için asıl saç köklerine ulaşamamaktadır. Mezoterapi, içeriğindeki bütün besleyici ürünlerin çok ince iğneler yardımıyla çok sayıda noktadan saç köklerine doğrudan verilmesini sağlar."

(SAM-SLH-Y)



06.04.2017 15:49:39 TSI

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