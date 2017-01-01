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Milas'ta lisede gaz paniği



(Fotoğraflı)



Çağrı Purma

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesindeki bir lise okulunda aniden yayılan gaz kokusu paniğe neden oldu. Okul yönetimi öğrencileri hemen dışarı çıkarırken, gazdan etkilenen bir öğretmen ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Milas'ta Atatürk Bulvarı'nda yer alan Milas Anadolu Lisesi'nin giriş katında oluşan gaz kokusu paniğe neden oldu. Okul yönetimi ve öğretmenler tarafından okulda bulunan öğrenciler dışarıya tahliye edilirken, meydana gelen olay itfaiye, sağlık ve güvenlik ekiplerine bildirildi.

Meydana olayda gazdan etkilenen Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Sibel Bakır (34) sağlık ekiplerinin yapmış olduğu ilk müdahalenin ardından ise 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine kısa sürede ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri gazın yoğun olarak hissedildiği giriş katında ölçümler yaparken, herhangi bir gaz kaynağını tespit edilemedi.



Öğrencilerden 'biber gazı' sıkıldı iddiası

Öte yandan okulda eğitim öğretim gören bazı öğrenciler ise daha önce başka bir okulda biber gazı sıkıldığını belirterek, okulda gün içerisinde gerçekleşecek sınavlarının olduğunu ve sınavları sabote etmek amacıyla biber gazı sıkılmış olabileceğini iddia ettiler.

Olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri de biber gazından şüphelenirken, biber gazı ölçümü yapan herhangi bir cihaz olmadığı için bu iddia ise netlik kazanamadı.

Polis ekipleri daha sonra gazın oluştuğu koridordaki güvenlik kameralarını incelemeye alınırken, okuldan tahliye edilen öğrenciler okul havalandırıldıktan sonra yeniden içeri alındı.

Konuyla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

(ÇP-MB-Y)



06.04.2017 15:52:16 TSI

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