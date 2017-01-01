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Memuru enflasyona ezdirmeyin sözünü tutun

- Türk Büro Sen Eskişehir Şube Başkanı Zafer Güney:

- "21 milyona yakın memur emeklisi, hükümetin tutmayan enflasyon hesapları nedeniyle ekonomik kayba uğrayarak, enflasyon mağduru olmaktadır"



(Fotoğraflı)



Mustafa Yıldırım

ESKİŞEHİR (İHA) - Türk Büro Sen Eskişehir Şube Başkanı Zafer Güney, hükümetin memur ve memur emeklilerini enflasyona yıllardır ezdirdiğini belirterek ek zam istediklerini söyledi.

Hükümetin enflasyon hesabının şaştığını vurgulayan Türk Büro Sen Şube Başkanı Zafer Güney, "Kamuda çalışan 3 milyona yakın memur ile 21 milyona yakın memur emeklisi, hükümetin tutmayan enflasyon hesapları nedeniyle ekonomik kayba uğrayarak, enflasyon mağduru olmaktadır. Bilindiği üzere, Memur Sen'in 2016-2017 yılı toplu sözleşmesinde yaptığı enflasyon oyunu sebebiyle, memurlar 2016 yılında yüzde 1,8 enflasyon kaybına uğramıştı. Anlaşılan o ki hükümetin daha 3. aydan şaşan enflasyon hesabı ile memurlar 2017 yılını da büyük zararla kapatacak, enflasyon karşısında ezilmeye devem edecektir" dedi.

Güney, "Hükümetin yanlış enflasyon hesaplamaları, ülkemizin içinden geçtiği zor koşullar ve artan döviz; memur ve memur emeklilerinin belini bükmüştür. Hükümeti 'memuru enflasyona ezdirmeyiz' sözünü tutmaya, memurların ve memur emeklilerinin mali haklarında iyileştirme yapmaya, enflasyon kaybının telafisi için acilen ek zam yapmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

(MY-MET-Y)



06.04.2017 15:52:59 TSI

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