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490 Rus sermayeli firma ATSO'ya kayıtlı

- ATSO Başkanı Davut Çetin:

- "Çok sayıda Rus vatandaşı Antalya'da yaşıyor, Türklerle hayatlarını birleştirdiler"



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, 2015 yılı rakamlarına göre kente gelen 3 turistten birisinin Rus olduğunu belirterek, "Çok sayıda Rus vatandaşı Antalya'da yaşıyor. Odamıza kayıtlı Rus sermayeli 490 firma hizmet bulunuyor" dedi.

Geçtiğimiz aylarda Rusya Antalya Başkonsolosu olarak göreve başlayan Oleg Rogoza, ATSO Başkanı Davut Çetin'i ziyaret etti.



Çetin: "Saint Petersburg hepimizi üzdü"

Rusya'da yaşanan terör saldırısından dolayı taziyelerini ileten Başkan Davut Çetin, "Saint Petersburg şehrinde yaşanan terör saldırısı bizleri de çok üzdü. Terör dünyanın her yerinde karşımıza çıkıyor. Umarım bundan sonra böyle elim olayları yaşamayız. Sizlere ve saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum" şeklinde konuştu.



Birbirine çok yakın iki dostuz

Rusya ve Antalya arasındaki ilişkiler, ticari ve ekonomik konular üzerine gerçekleşen görüşmede iki ülke arasında yaşanan zor dönemin aşılıyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Çetin, "Rusya bizim için çok farklı ve özel bir noktada. 2015 rakamlarına göre kentimize gelen her 3 turistten birisi Rus. Karşılıklı ticaret ve turizm, beraberinde sosyal yakınlaşmayı da getirdi. Çok sayıda Rus vatandaşı Antalya'da yaşıyor, Türklerle hayatlarını birleştirdiler. Kentimizde Rus okulları hizmet veriyor. Odamıza kayıtlı Rus sermayeli 490 firma hizmet veriyor. Umarım önümüzdeki süreçte ilişkiler eskisinden de iyi noktaya gelecektir" şeklinde konuştu.

Antalya ve Rusya'yı 'Birbirine çok yakın iki dost' olarak nitelendiren Başkan Davut Çetin, "Yaşanan olumsuz günlerin ardından yeniden Rus misafirlerimizi yeniden Antalya'da ağırlamaya başlamaktan çok memnunuz. Umarız bu sene Rusya pazarında geçmiş yılların da üzerinde bir performans sergilenecek" dedi.

Mart ayında gerçekleşen MITT Moskova Turizm Fuarı'nda da önümüzdeki sürece dair olumlu sinyaller aldıklarını belirten ATSO Başkanı Çetin, "Rusya'da Antalya'nın ne kadar önemli bir turizm destinasyonu olduğunu ve Rus vatandaşların Antalya'yı ne kadar sevdiğini de gözlemleme fırsatımız oldu" ifadelerini kullandı.

2019 yılının Türk-Rus Kültür Sanat Yılı ilan edilmesinin özellikle Antalya açısından çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Davut Çetin, "Odamızın da eski hizmet binası uluslararası sergilere ev sahipliği yapan bir kültür sanat merkezi. Umarım 2019 yılı içerisinde burada ünlü Rus sanatçıların eserlerinin olduğu bir sergi açarız. Antalya'da yaşayan ve turist olarak Antalya'ya gelen Rus vatandaşları da bu sergileri gezme imkânı bulur."



135'inci yıl kutlaması

Başkan Davut Çetin'in ardından söz alan Rusya Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, sözlerine ATSO'nun 135'inci kuruluş yıldönümünü kutlayarak başladı. ATSO'nun Antalya için bir kanaat önderi olduğunu ifade eden Başkonsolos Rogoza, "Antalya'nın Rus vatandaşlarımız için çok özel bir yeri var. Hem turizm açısından hem ticaret açısından Antalya bizler için dost bir kent. Bu çerçevede birlikte yapacağımız ortak çalışmalar bizler açısından oldukça önemli. Umarım önümüzdeki günlerde işbirliği içerisinde çalışmalarımızı yürüteceğiz" diye konuştu.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, görüşmenin ardından Rusya Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza'ya ATSO Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin yaptığı suluboya tabloyu ve Antalya tanıtım kitaplarını hediye etti.

(SÇ-SÇ-Y)



06.04.2017 15:53:11 TSI

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