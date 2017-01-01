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Aksaray'a 275 milyon TL'lik kapalı sulama sistemi yapılıyor

- Sağ Sahil Sulama Birliği ve Devlet Su İşleri'nin ortaklaşa yaptığı proje kapsamında 215 bin dekar araziye ulaşan sulama hattı 275 milyon TL devlet desteği ile kapalı sulama sistemine dönüşüyor



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da 25 yerleşim alanının tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan Sağ Sahil Sulama hattı artık kapalı sulama hattına dönüşüyor.

Sağ Sahil Sulama Birliği ve Devlet Su İşleri'nin ortaklaşa yaptığı proje kapsamında 215 bin dekar araziye ulaşan sulama hattı 275 milyon TL devlet desteği ile kapalı sulama sistemine dönüşüyor. Kapalı sulama sistemine dönüşmesi ile yüzde 40 oranında su kaybı önlenecek. Proje kararının ardından bir değerlendirme toplantısı organize eden Aksaray Valiliği, üreticilerle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgiler verdi.



"Yağışa bağımlı sulama yapmamız mümkün değil"

Burada bir konuşma yapan Aksaray Valisi Aykut Pekmez, yeni proje ile su kaybı yaşanmadan suyun tarlaya ulaşacağını belirterek, "Aksaray'ın en önemli sorunlarından birisi hem içme suyu hem de sulama suyu. Ayrıca yağış konusunda da Türkiye'de az yağış alan iller arasında son 5'lerde yer alıyoruz. Gerçi bu yıl Allah'a şükür yağış açısından biraz iyiyiz. Ama tabi her yıl yağışa bağımlı sulama yapmamız mümkün değil. Bu da üretimi su tüketimi dünya açısından ve ülkemiz açısından giderek önemini artırıyor. Biz Aksaray olarak tarım ve hayvancılık konusunda önemli bir potansiyele sahibiz. Mevcut barajımız 1962 yılında yapılmış ve esasında ekonomik ömrünü çoktan doldurmuş bir barajımız. Şu anda da barajdan sulamamız gereken alanın ancak yarısını veya yarasından daha azını sulayabiliyoruz. İnşallah bu proje ile birlikte hem su miktarını artıracağız, hem de barajdan çıkan suyun tarlaya kayıp olmadan ulaşmasını sağlayacağız. İnşallah tarla içerisindeki sulama sistemlerini de değiştirerek en az su ile en fazla verimi elde etme şansımız olacak" dedi.



"Mamasın barajı ekonomik ömrünü doldurmuş"

AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu ise, projeyle birlikte bölgenin 30-40 yılının kurtarıldığına dikkat çekerek, "Esasen Mamasın Barajı 60 yılında yapılırken ilk verilen süre 30 yıl. 1990 yılında bu biter deniliyor. 90 yılında bir dolgu yüksekliği yapıldı. Onu da takip ettim ben. Şimdi 60 Milyon metre küp kapasitesi var. Ekonomik ömrünü çoktan doldurdu ama su toplamaya devam ediyor ve görünen o ki bir 40-50 yıl daha devam edecek. O sırada da bizim bölgemizin su ihtiyacı mutlaka başka yollardan karşılanmalı" dedi.



"Aksaray'ımız sahipsiz değil"

AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Karatay ise, Aksaray'ın tarım ve hayvancılık kenti olduğunu belirterek, "Aksaray ilimiz tarımda gerçekten Türkiye'de önemli illerden bir tanesi. Su olmadığı halde, en az yağış alan bir il olduğu halde Türkiye tarımında söz sahibi olan bir ilimiz. Bu açıdan baktığımız zaman bu projenin ne kadar kıymetli, ne kadar değerli olduğunu hep birlikte görüyoruz. Elbette ki sadece bu projeyle değil, dış havzadan su getirilmesi gibi bütün seçenekleri masamızda yıllarca konuştuk ve konuşmaya devam ediyoruz. Aksaray milletvekillerimizin net ve kararlı duruşu ile bu proje de hayata geçti. Ben Aksaray milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli ve kıymetli bir hizmeti Aksaray'a getirdiler. Aslında 15 Temmuz'dan sonra baktığımız zaman Aksaray'ın gündemine çok taşınmadan çok önemli projeler gerçekleşti. İnşallah su sorununa yüzde 30 gibi bir tasarruf sağladık ama ondan daha önemlisi Aksaray'ımızın sahipsiz olmadığını ifade etmek istiyoruz" dedi.



"Kapalı sistemle yüzde 30 su kaybı önlenecek"

Ziraat Odası Başkanı Emin koçak ise Aksaray'da tek bir Mamasın Barajı'nın olduğunu belirterek, "Sağ Sahil Sulama Birliği Aksaray içinde çok önemli bir alana hizmet ediyor. Yaklaşık 21 ayrı yerleşim alanına hizmet ediyor. Su bizim için çok önemli, çok değerli. Tarım için, su olmazsa hayat olmaz. Elimizdeki suyu daha iyi ve verimli kullanabilmek için geçtiğimiz yıllarda kapalı sistem önerisinde bulunduk. Bu proje gerçekten çok önemli bir proje. Proje ile birlikte yüzde 30 su kaybını önleyeceğiz. O bölgedeki üreticilerimizin hem makine parkuru genişleyecek, hem de iş istihdamına katkı sağlayacak" şeklinde konuştu.



"Elimizdeki suyu tasarruflu kullanmalıyız"

Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, dış havzalardan su getirme ve kapalı sulama sistemi konusunu yıllarca gündeme getirdiklerini belirterek, "Sağ olsun milletvekillerimiz, valiliğimiz ve siyasilerimiz bu işe sahip çıktı. Ancak elimizdeki suyu tasarruflu kullanmak zorundayız. Bu projede hükümetimiz yaklaşık 250 - 300 Milyon liralık bir ödeme ile sadece Aksaray'da sağ sahil ve sol sahil olmak üzere geniş bir alana aktarıyor. İnsanoğlu var oluşundan bu güne kadar vazgeçilemeyen, ötelenemeyen veya alternatifi olmayan tek şey gıdadır. Gıda üretimini de yapan siz üreticilerimizsiniz. Su da çok önemli. Suyu tasarruflu kullanmalıyız. Bununla ilgili inşallah kapalı sisteme geçtikten sonra hükümetimizin yağmurlama ve damlama sulama projelerine yüzde 50 hibeleri ve sıfır faizli banka kredileri var. Onlardan da muhakkak faydalanılmalı" dedi.



"Aksaray'a dış havzalardan su getirilmeli"

Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Aksaray'ın ayrıca dış havzalardan su getirme projesine ihtiyacı olduğunu hatırlatarak, "Aksaray'daki zenginliğin, tarımsal manada hizmetin verilmesi ve tarımsal zenginliğin sürdürülebilmesi için suyun gerekli olduğuna inanıyoruz. Bölgemizdeki sağ sahil sulama birliğine ait olan 180 bin dekar arazide sulamanın en verimli bir şekilde buharlaşmadan sahaya ulaşması çok önemliydi. Fakat sağ sahil sulamasındaki kapasitenin genişlemesi yeterli değil. Aksaray'ın acilen dış havzalardan su getirme projesine ihtiyacı var" dedi.

Sağ Sahil Sulama Birliği Başkanı Mustafa Şahin ise proje için çok büyük gayret sarf ettiklerini belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Kapalı sulama sistemi ile artık hem suda tasarruf edileceğini, hem de daha verimli ve kaliteli tarım oluşacağını kaydetti.

Programa, Aksaray Valisi Aykut Pekmez, AK Parti Milletvekili Cengiz Aydoğdu, AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Karatay, Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Sağ Sahil Sulama Birliği Başkanı Mustafa Şahin, STK başkanları, daire müdürleri ve çok sayıda üretici çizftçi katıldı.

(YC-AH-Y)



06.04.2017 15:53:36 TSI

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